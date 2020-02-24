Иногда они возвращаются: кто кроме Насирова вернул должность через суд

24 февраля шестой апелляционный административный суд вернул Роману Насирову должность главы Государственной фискальной службы (ГФС). Это уже не первый случай, когда уволенные госчиновники добиваются восстановления в должности через суд. Как это было, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Трижды генпрокурор Святослав Пискун

Cамый известный "возвращенец" среди высокопоставленных госслужащих Украины – трижды генеральный прокурор Святослав Пискун (занимал эту должность в 2002–2003, 2004–2005 и 2007 гг).

Первый раз он расстался со своим креслом по предложению Координационного комитета по борьбе с коррупцией и оргпреступностью при главе государства – комитет раскритиковал работу генпрокурора, обвинив его в "чрезмерной политизации органа в целом и созданию собственного политического имиджа", а также в "ряде нарушений, которые наносят вред авторитету прокуратуры и в целом государству".

После того, как 29 октября 2003 года указом президента Украины Леонида Кучмы Святослав Пискун был первый раз уволен с должности генпрокурора, он оспорил это решение в суде. Правда, он это сделал через год после увольнения. Но 9 декабря 2004 года Пискун и его команда были восстановлены решением Печерского суда города Киева.

Для повторного вступления в должность ему не нужно было утверждение парламентом или президентский указ, достаточно было издать на эту тему собственный приказ – генерального прокурора Украины. Президент Леонид Кучма мог бы обжаловать решение Печерского суда в Апелляционном суде Киева, но не стал этого делать, и поздно вечером того же 9 декабря подписал указ об отставке Геннадия Васильева с поста генпрокурора. По распространенной версии, увольнение Васильева было частью договора Кучмы с оппозицией в обмен на поддержку политических реформ президента.

Святослав Пискун. Фото: AFP

В следующий раз Пискуна отправлял в отставку осенью 2005 года уже Виктор Ющенко, причем сделал это без согласия Верховной Рады, что стало грубым нарушением Конституции Украины. Разумеется, уволенный генпрокурор оспорил это решение в суде. Правда, не сразу. Сперва ему отказал Верховный суд Украины, затем отказал Высший административный суд, но Пискун подал по новой в Шевченковский районный суд. При этом решение о восстановлении было принято одним судьей, хотя в таких случаях необходимо решение коллегии судей в количестве трех лиц.

В апреле 2007 года Ющенко восстановил депутата Верховной Рады Святослава Пискуна в должности. 26 апреля корреспондент "Сегодня" стал свидетелем того, как Пискун вновь стал генпрокурором:

"Около 8 утра в Генпрокуратуру... неожиданно прибыли несколько десятков нардепов, представителей парламентского большинства. Часть из них осталась во дворе, другие прошли в приемную генпрокурора (кабинет его был закрыт, ибо Александр Медведько на больничном, а у и.о. генпрокурора Виктора Пшонки — свой кабинет). Около полудня в ГПУ приехали президент Виктор Ющенко, глава его секретариата Виктор Балога, шеф Главной службы СП по координации деятельности правоохранительных органов Валерий Гелетей, ряд нардепов от БЮТ и НУ. Но, самое главное, среди них был... Святослав Пискун! Пока еще — депутат-регионал... Ющенко и его свита поднялись на этаж генпрокурора, но ломиться в закрытые двери кабинета не стали, а прошли в расположенный рядом зал коллегии ГПУ. Президент велел собрать в этом зале членов коллегии... Говорят, заседание длилось минут десять".

24 мая 2007 года Ющенко все-таки уволил Пискуна. Основанием для этого послужило совмещение им должностей генпрокурора и народного депутата. Не удивительно, что после этого трижды генеральный прокурор Украины не очень лестно отзывался о третьем президенте страны.

"Я при президенте Ющенко работать не хочу и не буду", – заявил, кроме прочего, Пискун на пресс-конференции в Киеве в апреле 2009-го.

Глава ГСЧССергей Бочковский

Задержание Сергея Бочковского. Фото со страницы Арсения Яценюка в twitter

25 марта 2015 года главу ГСЧС Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого задержали прямо на заседании Кабмина. за злоупотребления и причастность к коррупционным схемам в ГСЧС.

"В ходе досудебного расследования установлена преступная схема, построенная руководством ГСЧС. Данная схема заключается в том, что во время государственных закупок в нарушение действующего законодательства закупка горюче-смазочных материалов осуществлялась у ООО "Лукойл", "Алянс" и других предприятий по значительно завышенным ценам", – рассказали в МВД.

Как заявил тогда министр внутренних дел Арсен Аваков, такое "публичное задержание – это, прежде всего, эффективность".

"Следователи настаивали действовать быстро, чтобы ситуация не ушла, и чтобы, как обычно, преступник не вышел из ситуации сухим", – отметил министр МВД.

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По его словам, у правоохранителей была информация о том, что Бочковский может уехать. 28 марта Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1 млн 184 тыс. грн. Но уже 2 апреля за экс-главу ГСЧС был внесен залог и его выпустили из Лукьяновского следственного изолятора.

"Мы докажем, что задержание было незаконным. Человек все-таки вышел на свободу, несмотря на все преграды, которые были сделаны", – заявил адвокат Бочковского Игорь Федоренко.

На следующий день правохранители в течение пяти часов обыскивали дом Бочковского, но без особого результата. Как сообщил юридический советник экс-чиновника Игорь Энгель, во время обыска родственники вызвали Бочковскому скорую помощь. По словам Энгеля, Бочковский страдает сахарным диабетом, на фоне заболевания и переживаний у бывшего начальника ГСЧС повысилось давление.

2 декабря 2015 года Шевченковский районный суд провел подготовительное заседание по уголовному производству относительно Бочковского и Стоецкого. Суд назначил дату начала разбирательства по сути на 14 декабря 2015 года. Но дальше скандальное дело главы ГСЧС забуксовало: судебные заседания переносились одно за другим, последний раз – на июнь 2016 года. Прошло почти два года волокиты, прежде чем очередной суд своим решением в четверг, 26 апреля 2018 года внезапно восстановил Бочковского в должности с 25 марта 2015 года.

Суд также определил взыскание с ГСЧС Украины в пользу Бочковского средней заработной платы за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 года по день фактического восстановления в должности. По словам адвоката Владимир Енича, сумма компенсации за вынужденный прогул составила почти 550 тыс. грн.

Так у госслужбы спасателей на время появилось два руководителя: действующий – Николай Чечеткин и восстановленный Сергей Бочковский. Правда, пока что Бочковскому удалось вернуться в кресло главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям чисто номинально – его просто не пустили на рабочее место. Директор Департамента персонала ГСЧС Александр Доценко не пропустил чиновника дальше холла, объяснив, что должно быть соответствующее распоряжение Кабмина.

"Есть соответствующая процедура восстановления на должности, она касается как и рядового спасателя, так и главы службы. На сегодня никакие распорядительные документы о восстановлении данного лица в ГСЧС не поступали. В связи с чем мы никого сегодня пускать не будем", – сказал директор департамента персонала ГСЧС Александр Доценко.

4 октября 2018 года стало известно, что процесс над экс-главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергеем Бочковским проведут повторно, потому что в деле против опального чиновника сменился судья.

Начальник несуществующей службы Роман Насиров

"Роман Насиров восстановлен на должности главы Государственной фискальной службы. Такое решение принято Шестым апелляционным административным судом. Суд оставил в силе решение первой инстанции о незаконном увольнении Насирова Кабмином Гройсмана от (31) января 2018 года", – сообщил Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

Самое пикантное в этой ситуации заключается в том, что Государственной фискальной службы как таковой, по сути, не существует – в данный момент ГФС как раз находится в процесс ликвидации. Так что не совсем понятно, чем будет руководить Насиров.

Напомним, как развивались события. В марте 2017 года детективы НАБУ уведомили Романа Насирова о подозрении в совершении преступления, после чего он был задержан. В истории Украины это первая попытка осудить за коррупцию действующего чиновника столь высокого ранга.

Неприятности у главы ГФС начались практически сразу после назначения. Сначала журналисты выяснили, что у Насирова есть квартира в Лондоне, которую он не счел нужным вносить в декларацию. Сам Насиров наличие лондонской жилплощади, понятное дело, опровергал. Потом грянул новогодний корпоратив с приглашенными народными артистами, который обошелся в миллион гривен. А в январе 2017-го чиновник летал в Вашингтон на инаугурацию Дональда Трампа.

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр", что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет более 2 млрд гривен.

В суд чиновника заносили на носилках – якобы он пережил инфаркт. Позднее было опубликовано заключение кардиологов, согласно которому у 38-летнего Насирова была диагностирована гипертония 2-3 степени.

31 января 2018 года Кабмин уволил Насирова после заключения специальной государственной комиссии. После этого он подал в суд на правительство Украины с требованием отменить решение Кабмина о его увольнении. А 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова в должности главы ГФС.

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