Интеграция Украины в НАТО фактически приостановлена – военный эксперт

Сегодня, 09:40

Путь Украины на сегодня – сильная армия и сильная экономика

Фото: AFP
Фото: AFP

На сегодняшний день процесс интеграции Украины и НАТО фактически приостановлен. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, Североатлантический альянс не предпринимает конкретные шаги для ускорения сближения с Украиной, и вряд ли такая активизация произойдет в ближайшее время.

"Украине еще в 2008 году на саммите в Бухаресте продемонстрировали, что НАТО не хочет предоставлять нам План действий относительно членства. И на сегодняшний день ПДЧ мы так и не получили, несмотря на все заявления о поддержке Украины. Альянс нам не дает даже ПДЧ, который необходимо пройти Украине перед вступлением в НАТО. Мы его проходим сами, а не по программе Альянса", – отметил военный эксперт.

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Он объяснил, что таким образом Киев не получает от НАТО политические сигналы относительно того, что Альянс хочет видеть нашу страну своим членом.

"Надо понимать, что путь Украины на сегодня – наша сильная армия и сильная экономика, а также заключение двухсторонних договоров о военно-политическом сотрудничестве отдельно с разными странами, и с теми ж членами НАТО. Например, такие соглашения есть у США с некоторыми государствами, которые получают миллиардную поддержку Штатов вместе с гарантиями безопасности. Именно таким путем необходимо двигаться Украине на данном этапе", – подчеркнул эксперт.

Пока же, по мнению Мусиенко, НАТО не дает Киеву те сигналы, которые хотелось бы получить украинской стороне именно относительно перспектив членства. 

Как сообщалось, в марте текущего года Украина получила от Альянса статус страны-аспиранта НАТО. Помимо Украины такой же статус получили Босния и Герцеговина, Грузия и бывшая югославская республика Македония.

Также напомним, в комментарии сайту "Сегодня" Александр Мусиенко рассказал, что США могут увеличить помощь Украине на закупку летального оружия.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня": "Жест доброй воли или стимул для оборонки США: что значит выделение 250 млн долларов Украине".

 

 

 

 
НАТО, пдч, военный эксперт, Мусиенко

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Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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