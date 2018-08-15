Интеграция Украины в НАТО фактически приостановлена – военный эксперт

На сегодняшний день процесс интеграции Украины и НАТО фактически приостановлен. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, Североатлантический альянс не предпринимает конкретные шаги для ускорения сближения с Украиной, и вряд ли такая активизация произойдет в ближайшее время.

"Украине еще в 2008 году на саммите в Бухаресте продемонстрировали, что НАТО не хочет предоставлять нам План действий относительно членства. И на сегодняшний день ПДЧ мы так и не получили, несмотря на все заявления о поддержке Украины. Альянс нам не дает даже ПДЧ, который необходимо пройти Украине перед вступлением в НАТО. Мы его проходим сами, а не по программе Альянса", – отметил военный эксперт.

Он объяснил, что таким образом Киев не получает от НАТО политические сигналы относительно того, что Альянс хочет видеть нашу страну своим членом.

"Надо понимать, что путь Украины на сегодня – наша сильная армия и сильная экономика, а также заключение двухсторонних договоров о военно-политическом сотрудничестве отдельно с разными странами, и с теми ж членами НАТО. Например, такие соглашения есть у США с некоторыми государствами, которые получают миллиардную поддержку Штатов вместе с гарантиями безопасности. Именно таким путем необходимо двигаться Украине на данном этапе", – подчеркнул эксперт.

Пока же, по мнению Мусиенко, НАТО не дает Киеву те сигналы, которые хотелось бы получить украинской стороне именно относительно перспектив членства.

Как сообщалось, в марте текущего года Украина получила от Альянса статус страны-аспиранта НАТО. Помимо Украины такой же статус получили Босния и Герцеговина, Грузия и бывшая югославская республика Македония.

Также напомним, в комментарии сайту "Сегодня" Александр Мусиенко рассказал, что США могут увеличить помощь Украине на закупку летального оружия.

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