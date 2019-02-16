Интернатура учителям и школьный аудит: в Раду подадут новый закон об образовании

В новом законопроекте предусмотрен механизм интернатуры и школьного аудита

В Раду подадут новый закон "Об образовании". Фото: пресс-служба Министерства образования и науки

Интернатура учителям и школьный аудит: в Раду подадут новый закон об образовании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/80b/e74/5c680be747ed9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/80b/e74/5c680be747ed9.jpg 2019-02-16T15:34:24+02:00 Политика В новом законопроекте предусмотрен механизм интернатуры и школьного аудита

В парламент будет подан новый законопроект, разработанный Министерством образования и науки, в котором предусмотрено введение педагогической интернатуры и школьного аудита. Об этом рассказала руководитель ведомства Лилия Гриневич на встрече с учителями Сумской области, сообщили в пресс-службе министерства.

Документ предполагает возможность четко контролировать качество школьного образования и механизм школьного аудита, и при этом были полностью обновлены стандарты профессионального технического образования. По словам Гриневич, в нынешнем году в развитие этой сферы будет инвестировано 100 миллионов гривен.

"Новая украинская школа – реформа новых возможностей для наших детей, учителей и родителей, реализацию ее основ обеспечил закон "Об образовании", однако детализировать механизмы должен закон "О полном всеобщем среднем образовании", проект которого мы в ближайшие недели подадим в Верховную Раду через Кабмин", – заявила министр.

Проектом закона предусмотрены механизмы обеспечения качества образования – процедуры школьного аудита, введения педагогической интернатуры для молодых учителей, а также регулирует отдельные вопросы инклюзивного образования, например, относительно возможности родителей сопровождать детей с особыми образовательными потребностями во время уроков.

"Мы бы очень хотели, чтобы этот закон приняли в этом году, но наша задача-минимум – принятие его в первом чтении. Таким образом, каким бы ни был следующий парламент, он будет вынужден работать с заложенными в этот закон идеями новой украинской школы. Наша задача – защитить реформу", - объяснила Гриневич.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, как поехать учиться в Европу по гранту. Также мы писали о тонкостях обучения в Бельгии.

Также мы сообщали о том, что в столице вступили в силу новые правила приема детей в садики. Теперь первоочередное право зачисления имеют малыши-киевляне, а за незарегистрированных детей родителям, возможно, придется доплачивать. Родители вторых, конечно, недовольны, а вот киевляне новшество поддерживают.

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