Интервью с послом Украины в Италии о коронавирусе: Если выходишь из дома – нужно заполнять декларацию

До воскресенья кинотеатры в Италии продавали билеты таким образом, чтобы в радиусе одного метра рядом в зале никого не было

Пока в Китае вспышка коронавируса идет на спад, в Европе, наоборот, набирает обороты. ВОЗ только объявляет пандемию, когда вся 60-миллионная Италия уже четвертые сутки на карантине, а канцлер Германии Ангела Меркель предсказывает, что до 70% немцев могут заболеть COVID-19.

Наиболее инфицированной в мире после Китая является именно Италия. На вечер среды заболели уже почти 12,5 тыс. человек, умерло 827 человек. Причем показатель смертности только за сутки увеличился на 31%. Школы, университеты, торговые центры – в Италии закрыто все. Без уважительной причины поехать куда-то тоже нельзя. Власти разрешили людям временно не платить по счетам и ипотеке. Больницы перегружены, медики не справляются. Власти не исключают и более жестких мер и готовятся направить на борьбу с последствиями коронавируса 25 млрд евро.

Сайт "Сегодня" расспросил у чрезвычайного и полномочного посла Украины в Италии Евгения Перелыгина, как еще до недавних пор эмоциональная и бурная Италия живет на карантине.

- Почему в Италии так быстро распространился коронавирус? Первый случай зафиксировали 21 февраля, позже, чем в Германии, но болезнь начала распространяться бешеными темпами. Есть ли этому какое-то объяснение?

- Есть много объяснений. Надо, чтобы медики, эпидемиологи и другие специалисты проанализировали огромное количество фактов и данных. Тогда можно сделать выводы. Я например обратил внимание на тот факт, что по состоянию на 9 марта в Италии уже было проведено около 50 тыс. тестов, и это гораздо больше, чем в других европейских странах.

- Ну, например, в Великобритании проведено более 26 тыс. тестов.

- Надо посмотреть, сколько было проведено тестов в Германии, Франции и др. Так, в Италии из проведенных 50 тыс. тестов выявлено 10 тыс. инфицированных. То есть, каждый пятый тест положительный. Во-вторых, как отмечают отдельные местные эксперты, для правильных выводов надо знать и всю статистику в странах ЕС с точки зрения того, от чего умирали люди в течение последних двух месяцев. Потому вполне вероятными могли быть летальные случаи из-за печеночной или почечной недостаточности, которая была вызвана коронавирусом, но этого не записали. В Италии много тех, кто, к сожалению, умерли, были пожилого возраста и имели определенные хронические болезни. И итальянские медики с начала эпидемии признавали, что человек умер от обострения хронической болезни, вызванной коронавирусом. В то же время я не знаю, как в других странах ведется такая статистика.

Также следует учитывать, что Север Италии, где вспышка болезни и возникла, является одним из промышленных, туристических и культурных центров Европы, где пересекаются пути из Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Словении. Количество людей, которые приезжают и уезжают каждый день в этот регион, – огромное. И поэтому, хотя Италия и была первой европейской страной, которая запретила авиасообщение с Китаем, "европейское" распространение коронавируса началось именно отсюда.

- Когда власть Италии начала внедрять первые ограничения?

- Сейчас слышу много критики о том, что правительство Италии колебалось с принятием серьезных решений относительно ограничений. Но я с этим не согласен. Первый правительственный декрет с 22 на 23 февраля, который на тот момент имел силу временного закона, а затем парламент его утвердил, предоставлял всю полноту власти по осуществлению чрезвычайных мер префектам на местах. Именно этим декретом префекты, по согласованию с МВД, потому что они ему подчинены, и должны были осуществлять ограничительные меры. В этой связи вспоминаю, что в Милане после соответствующего декрета префекта мы в Генеральном консульстве Украины, как и во всех других учреждениях города, прекратили предоставление услуг, кроме экстренных случаев (например, если человек потерял документы или другие ситуации, когда надо было срочно поехать в Украину).

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Вместе с тем, в течение первой недели работы в новых условиях начала появляться успокаивающая информация и много местных учреждений уже планировали восстановить режим "докризисного" функционирования. Однако буквально через три дня новая волна заражения людей в регионе и вот тут все поняли, насколько ситуация является серьезной и надо вводить карантин. Поэтому, мне кажется, центральным и местным органам надо было с самого начала быть более настойчивыми в реализации положений правительственного декрета. Кстати, так впоследствии и произошло, когда итальянское правительство приняло второй декрет, с более жесткими ограничительными мерами, по ним мы сейчас и живем.

- Расскажите об основных ограничениях.

- В соцсетях этот декрет еще называют "я работаю из дома". В документе есть интересный элемент, который я испытал на себе, – каждый, кто куда-то едет или посещает публичное учреждение, должен заполнять личную декларацию.

- Она где-то в электронном виде есть?

- Да, она есть на многих сайтах в электронном виде. И ты несешь ответственность, даже уголовную, за правдивость заполненной информации. Уголовная ответственность может быть в случае, если ты контактировал с тем, кто известно уже инфицирован и находится на лечении или карантине, и это не зафиксировал в декларации. В декларации также надо указывать цель поездки в другой город или с какой целью посещаешь публичное учреждение. И если ты нарушаешь, а такие случаи есть, и пишешь, что едешь в другой город помочь пожилым родителям, а выясняется, что там с родителями живет твой старший брат, сестра или еще кто-то, то есть, есть кому помочь, то тебя могут за это наказать, в том числе и штрафом. Вчера я был в одном министерстве и, несмотря на то, что встреча с одним из руководителей была запланирована заранее, я 15 минут заполнял декларацию, я ни с кем из инфицированных не контактировал, не был в зоне вспышки болезни, не имею предписания от врача по самоизоляции и тому подобное.

- Знаете, у нас по телеканалам говорят, да и в интернете пишут, что, мол, итальянцы такие эмоциональные, они не могут ограничить общение, поэтому коронавирус в Италии так быстро распространился. Также говорят, что сами итальянцы отнеслись к возможной эпидемии очень легкомысленно, считая, что COVID-19 – это что-то типа обычного гриппа.

- Я не разделяю такое мнение. Да, итальянцы эмоциональные, но не легкомысленные. К тому же многие в последнее время объясняют возникновение серьезных проблем плохой коммуникацией. То есть, правительство недостаточно коммуницировало с населением, неправильно рассказывало, поэтому люди не поверили, что это очень серьезно и в зоне вспышки продолжали обычный режим общения, в том числе и контакты с инфицированными. Считаю, что доля правды здесь есть, но это не может быть объяснением на все случаи. Я уже говорил, что, по моему мнению, власть опоздала с серьезными ограничительными мерами для всей страны где-то на неделю. Понимаете, с одной стороны изначально был запрет прямого авиасообщения с Китаем, в аэропортах установили инфракрасные сканеры температур, а с другой – десятки ежедневных поездов с севера страны на юг курсировали без всякой проверки. И сегодня мы уже знаем, что отдельные случаи заражения людей на юге страны произошли именно из-за контактов с теми, кто приехал из северных регионов.

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- Какая сейчас вообще обстановка в Италии? Мы видели фотографии очередей возле супермаркетов. Действительно ли такая паника среди населения?

- Нет, сейчас уже очередей вообще нет, потому что в супермаркет пускают не всех сразу. Если супермаркет большой, пускают по 20-30 человек. В меньшие – по 5-10 человек, не больше. А остальные ждут на улице в очереди, дисциплинированно сохраняя дистанцию ​​друг от друга не менее одного метра. Поэтому иногда кажется, что очередь очень большая. А есть такие очереди, когда люди стоят друг от друга на расстоянии 2-3 метра. В самом супермаркете очередей нет. Нет и общей паники, хотя в соцсетях можно увидеть посты о том, "как люди сметают с полок дешевые продукты".

Плюс, что еще надо учитывать, и это урок для всех, – Италия не была готова, что такое количество людей начнет покупать средства личной профилактической защиты и гигиены (дезинфицирующую жидкость для рук, маски, средства для уборки помещений и т.д.). Только сейчас после дополнительных мер и решений правительства уже чувствуется, что дефицит преодолевается. Две недели достимулировали производство, уменьшая налоги для производителей. Мы в консульстве ежедневно пользуемся всеми этими средствами, включая маски, и поэтому хорошо знакомы со всеми тенденциями в этой сфере, владеем ситуацией.

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- Рестораны и бары закрываются в 6 вечера?

- Да, но это началось только с 10 марта. Позавчера после обеда в кафе, где обычно на бизнес-ланчи с 12:30 до 14:30 все было забито, сейчас вообще никого нет. Максимум два человека сидят, пьют кофе. Ну а уже после шести никого нет. Есть также информация, что в ближайшее время они вообще будут закрыты на какое-то время. Кроме того, очень необычно видеть пустыми улицы и площади Рима.

- Кинотеатры, школы, университеты – все закрыто?

- Теперь да, но еще позавчера кинотеатры продавали билеты таким образом, чтобы в радиусе одного метра рядом с тобой в зале никого не было, чтобы зрители сидели в так называемом шахматном порядке. Увидел это собственными глазами, потому что на прошлой неделе были на показе французского кино. Кстати и тот кинотеатр, где мы 27-28 февраля провели первые дни недели украинского кино, тоже сейчас закрыли. Мы, кстати, два дня из украинской недели кино провели, а затем по рекомендации перенесли показ других украинских фильмов на посткризисный период. Хотя тогда еще не было прямого правительственного запрета, как сейчас.

- До какого числа будут действовать такие жесткие ограничения?

- До 3 апреля. Что касается более отдаленной перспективы, уже известно, что большие концерты, конференции, выставки – все отменено. Например, архитектурное биеннале, которое проводится раз в два года, перенесено с мая на сентябрь. У меня было две министерские конференции в конце апреля (я еще постпред Украины в ФАО), все они перенесены на конец июня. Поэтому, мы уверены только в том, что будет до 3 апреля. Но есть предложения уже сейчас завершить учебный год. Кстати, по школам. Они закрыты, но дети ежедневно занимаются онлайн. Весь класс подключен по видеоконференции, задает вопросы, отвечает, делает домашнее задание. Дети даже жалуются, что нагрузка стала больше, потому что не сделать домашнее задание или просто посидеть на уроке не получится. То есть, занятия не прекратились. Кстати, Google и Microsoft с этой целью открыли все платные образовательные программы до конца июня, чтобы учебный процесс не останавливался.

- На днях в соцсетях начали активно распространяться переведенные посты итальянских врачей о том, что у них катастрофа, врачей не хватает, много тяжелобольных и все на грани коллапса. Какова ситуация на самом деле?

- Не могу сказать ни "да", ни "нет", так как в некоторых случаях в распространении таких постов ощущается, к сожалению, внутриполитическая борьба. Много постов действительно посвящены очень сложной ситуации в больницах. Но в то же время в этих же постах есть призывы для объединения итальянцев, помогать друг другу, веру в преодоление этой эпидемии. Это особенно прослеживается в постах вроде: "Я очень устала, но я иду на работу, потому что если не я, то кто?".

- Со вчера Австрия и Словения закрыли границу с Италией.

- Вчера они официально прекратили железнодорожное сообщение.

- Но, я так и не поняла, будут ли они эвакуировать своих граждан. А как насчет украинцев? Есть ли желающие выехать?

- Во-первых, до сих пор ни одного желающего быть эвакуированным в Украину не было. Во-вторых, до сих пор осуществлялись десятки авиарейсов ежедневно, у всех была возможность вернуться. Поэтому я думаю, что все, кто хотели уехать, смогли уехать. Понимаете, ситуация в Италии не такая, как в китайском Ухане, когда провинция была закрыта и нужно было организовывать специальный борт, чтобы забрать тех, кто хочет уехать. Я разговаривал недавно с представителем аэропорта Рима, последние три дня на рейсах из/в Украину самолеты были не заполнены. Все же сейчас люди в Украине прислушиваются к рекомендациям не ехать в Италию. И из Италии в этот период неопределенности особо никто не летит в Украину.

Видео: Reuters

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