В Италии за сутки от коронавируса умерли 196 человек: подробности

Италия продолжает лидировать по количеству зараженных коронавирусом в Европе. Только за последние сутки умерли почти 200 человек, но при этом возросло и количество вылечившихся.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава Агентства гражданской защиты Италии Анджело Боррелли, передает ANSA.

Так, по состоянию на вечер 11 марта в Италии насчитывается 10 590 зараженных коронавирусом – за сутки их количество увеличилось на 2076 человек. За сутки умерло 196 итальянцев, а общее количество жертв пандемии достигло 827 человек. При этом Борелли отмечает, что удалось вылечится 1045 зараженным, что на 41 человека больше, чем по состоянию на 10 марта.

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Чиновник объяснил, что такой резкий скачок количество зараженных связан с тем, что из региона Ломбардия были получены неполные данные – о 600 пациентах отсутствовала информация.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Италии из-за коронавируса закрываются все магазины, бары и рестораны. При этом по-прежнему гарантированы услуги общественного транспорта и ряд основных услуг, включая работу банков и страховых компаний.

"Настал момент сделать следующий шаг. Мы закрываем всю коммерческую деятельность, пункты продаж, за исключением продуктовых магазинов и аптек", – заявил на днях премьер-министр Джузеппе Конте.

А тем временем ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Всемирная организация здравоохранения призвала не относиться к понятию пандемии легкомысленно или небрежно. По словам главы организации Тедроса Адана Гебреисуса, все страны все еще могут изменить ход этой пандемии.



Отметим, что в Украине из-за угрозы распространения вируса объявлен карантин. Подробнее читайте в сюжете:

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