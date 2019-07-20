Интервью со Стивеном Пайфером: "Россия несет главную ответственность за прекращение действия ДРСМД"

В настоящее время Соединенные Штаты и Россия имеют в десять раз больше ядерного оружия, чем Китай

Стивен Пайфер. Фотограф: Михаил Фомичев.

Мир на пороге новой гонки ядерных вооружений. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который более 30 лет назад подписали Рональд Рейган и Михаил Горбачев, 2 августа утратит свою силу. Несколько лет непростых переговоров и попыток сохранить Договор не принесли результатов. Так что уже 3 августа от наращивания большего количества ракет ядерные державы не будут сдерживать никакие договорные обязательства.

В статье "Новая гонка вооружений: почему США и Россия не смогли спасти наследие Рейгана и Горбачева" сайт "Сегодня" уже написал, что сразу после прихода к власти Владимира Путина Россия приступила к разработке новой крылатой ракеты средней дальности наземного базирования 9М729 (или SSC-8 по классификации НАТО), которая способна нести как обычную, так и ядерную боеголовку. Но впервые официально об этом сказали лишь в 2014 году.

Правда, по словам экспертов, для США это стало скорее поводом. Главная причина краха ДРСМД – растущий ракетный потенциал Китая. Вашингтон не раз приглашал представителей Пекина за стол переговоров по заключению трехстороннего ДРСМД-3. Но, по словам сотрудника Стэндфордского центра международной безопасности, бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, китайцы давно давали понять, что не будут вступать в переговоры о вооружениях с Соединенными Штатами и Россией до тех пор, пока не сократится разрыв в уровнях ядерного оружия между Китаем и двумя ядерными сверхдержавами.

В блиц-интервью сайту "Сегодня" Стивен Пайфер рассказал, что стало причиной краха ДРСМД и какие возможности это открывает для Украины.

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- Почему США и Россия не спасли Договор о РСМД?

- Россия несет главную ответственность за прекращение действия Договора о РСМД. Она решила разработать и развернуть крылатую ракету наземного базирования 9М729 средней дальности, которая была запрещена договором. Администрация Трампа, особенно после того, как Джон Болтон стал советником по национальной безопасности, не проявляла особого интереса к спасению договора. Он мог бы применить дополнительное политическое и военное давление, чтобы попытаться убедить Москву вернуться к соблюдению Договора, но этого не произошло. Болтон долгое время критиковал контроль над вооружениями и Договор о РСМД.

- Как считаете, удастся заключить новый Договор США-Россия-Китай?

- Переговоры по новому договору, который бы включал Китай, будут очень сложными. Китайцы давно давали понять, что не будут вступать в переговоры о вооружениях с Соединенными Штатами и Россией до тех пор, пока не сократится разрыв в уровнях ядерного оружия между Китаем и двумя ядерными сверхдержавами. В настоящее время США и Россия имеют в десять раз больше ядерного оружия, чем Китай.

- Как США будут отвечать на растущую угрозу со стороны Китая?

- В настоящее время Пентагон рассматривает баллистическую ракету среднего радиуса действия средней дальности для противодействия китайским ракетным угрозам. Однако еще два года назад высокопоставленные чиновники Пентагона говорили, что они могут противостоять китайским ракетам с помощью систем морского и воздушного базирования. Задача американской баллистической ракеты средней дальности наземного базирования заключается в том, где ее развернуть. Союзники США, такие как Япония и Южная Корея, похоже, неохотно примут (развертывание у себя – Авт.) ракеты США, которая будет нацелена на Китай. Так что остается Гуам, который в 3000 километрах от китайского побережья.

- Украина хоть и не была подписантом ДРСМД, но фактически его соблюдала как одна из правопреемниц СССР. Теперь, когда Договора не будет, мы, фактически, не связаны никакими ограничениями и можем произвести и развернуть свою ракету.

- Украина фактически была участником Договора о РСМД. Украина ​​взяла на себя договорные обязательства после распада Советского Союза. Как только Соединенные Штаты и Россия официально прекратят соблюдать Договор о РСМД (предположительно, 2 августа), у Украины, похоже, не будет особых причин считать себя связанной этим Договором. Тем не менее, украинские военные, вероятно, имеют более приоритетные потребности в оружии, чем ракеты средней дальности.

Новости "Сегодня" сообщали, что эксперт Центра российских и евразийских исследований Марьяна Буджерин заявила: Украина может восстановить свой ядерный потенциал и создать мощные ракеты после прекращения действия Договора о ракетах средней и малой дальности, участником которого она является. В стране есть соответствующие технические возможности.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Фактически он означал конец эпохи Холодной войны, которая, начиная с 70-х годов, держала весь мир в лихорадке гонки вооружений – и в страхе того, что США и СССР обменяются ядерными ударами.

Уникальность ДРСМД в том, что он впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений. Америка и Союз обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать подобные ракеты в будущем. Уничтожить все ракеты и пусковые установки полагалось в течение трех лет.

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