Новая гонка вооружений: почему США и Россия не смогли спасти наследие Рейгана и Горбачева

Солидарность и сплоченность остаются жизненно важными как для союзников по НАТО, так и для стран-членов ЕС

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Ровно через две недели мир окажется на пороге новой гонки вооружений. Исторический Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который подписали Рональд Рейган и Михаил Горбачев более 30 лет назад в Вашингтоне, и который положил конец холодной войне, утратит свою силу. Первыми из Договора формально вышли Штаты, обвинив Россию в разработке запрещенной ракеты. В Москве, наоборот, во всем обвинили Вашингтон. Мол, именно Штаты включили в европейскую систему ПРО универсальные установки МК-41, разработанные для пуска крылатых ракет Tomahawk.

Тем временем эксперты говорят, что на самом деле Штаты заинтересованы в заключении ДРСМД-2, который бы включал еще и Китай. Однако, как убедить в этом Пекин, который не принимает участия даже не садится за стол переговоров, вопрос открытый. Перед Украиной крах Договора РСМД открывает новые возможности. Киев хоть и не является подписанном исторического документа, но де-факто соблюдал его. Отсутствие ДРСМД не будет ограничивать Украину в разработке крылатых ракет малой и средней дальности. Но обратная сторона медали в том, что это дорогостоящее удовольствие, на которое у Киева в условиях войны попросту нет денег.

Кто нарушил Договор о РСМД

Договор о РСМД Рональд Рейган и Михаил Горбачев подписали 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Тогда две сверхдержавы договорились больше не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Договор, по сути, поставил точку в затяжной холодной войне, когда Советский Союз разместил 400 ядерных боеголовок, направленных на Европу, а США ответили размещением на европейском континенте ракет Pershing и крылатых ракет. В итоге до 1991 года Россия и США ликвидировали около 2700 ракет, а сам Договор назвали чуть ли не главным мировым достижением.

Многие европейские СМИ пишут, что обратный отсчет действия Договора начался в 2014 году, когда в The New York Times просочились детали письма тогдашнего американского президента Барака Обамы к Владимиру Путину, в котором Штаты прямо обвинили Россию в нарушении ДРСМД. Речь шла о новой крылатой ракете средней дальности наземного базирования 9М729 (или SSC-8 по классификации НАТО), которая способна нести как обычную, так и ядерную боеголовку.

Правда, позже директор Национальной разведки Дэниел Коутс заявил, что к разработке этой ракеты русские приступили еще в начале 2000-х, сразу после прихода к власти Владимира Путина. Разработали ракету на подсанкционном ОКБ "Новатор" в Екатеринбурге, которое также разрабатывало ракету морского базирования "Калибр" и межконтинентальную крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, которой Путин пугал мир в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Именно это стало поводом для Соединенных Штатов в декабре 2018-го сначала выдвинуть ультиматум России, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, а в феврале 2019-го – прекратить свои обязательства по Договору и начать процесс выхода из него. Таким образом, с февраля начался обратный отсчет шести месяцев, по истечению которых 2 августа ДРСМД утратит свою силу. За это время США не раз призывали Россию сохранить Договор, состоялось несколько раундов переговоров. Но уже 3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке Россией действия ДРСМД.

Будет ли новое соглашение

В начале этой недели генсек НАТО Йенс Столтенберг для Frankfurter Allgemeine написал, что в пределах досягаемости новой российской ядерной ракеты такие немецкие города, как Берлин, Франкфурт и Мюнхен. Статья вышла накануне очередного раунда двухдневных переговоров в Женеве, которые также не принесли результатов. В Швейцарию не приехали представители Китая. Именно в растущей угрозе со стороны Поднебесной многие эксперты и аналитики усматривают истинные мотивы выхода США из ДРСМД.

Еще в октябре 2018-го в статье "Выход Трампа из ядерного договора: мир на пороге новой гонки вооружений между Россией, США и Китаем" сайт "Сегодня" писал, что ракетный потенциал Китая увеличивается, так как они не связаны никакими договорными обязательствами. По словам замдиректора Института мировой политики Николая Белескова, американцы видят новое общее соглашение, которое бы касалось как тактических и стратегических ядерных вооружений, так и ракет средней дальности, где будет и Китай. Но в Пекине неоднократно заявляли, что их не интересует ни присоединение к расширенному формату ДРСМД, ни стратегические вооружения.

"Китайцы могут согласиться присоединиться к трехстороннему ДРСМД, но взамен сказать американцам, что они должны уничтожить средней дальности баллистические и крылатые ракеты морского и воздушного базирования. В чем была проблема ДРСМД 1987 года? Уничтожили лишь наземные системы, а основные силы американцев сейчас – это силы морского и воздушного базирования. Плюс американцев в переговорах с россиянами интересует не столько ДРСМД, на котором они поставили крест, сколько тактические боезаряды. Россиян же, в свою очередь, больше интересует сохранение СНВ-3", – сказал сайту "Сегодня" Николай Белесков.

СНВ – договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и РФ от 2010 года. Срок его действия истекает в феврале 2021 года, однако по условиям договора он может быть продлен еще на пять лет. Но еще в 2017 году Конгресс США принял законодательство, запрещающее финансировать продление СНВ, если Россия откажется соблюдать ДРСМД.

Европейские эксперты также отмечают, что ни система ПРО НАТО в Европе, ни новая русская ракета не были реальной причиной краха ДРСМД. В аналитической записке "Конец ДРСМД: контекст и последствия" полковник в отставке, старший научный сотрудник Эгмонтского королевского института международных отношений в Брюсселе Дидье Оденэрт подвергает сомнению, что к новому договору о сокращении ядерных вооружений может присоединиться Китай, не говоря уже об Индии, Иране или Израиле. "В то же время существует большой риск раскола внутри НАТО, когда, с одной стороны, есть баланс между надежным сдерживанием и обороной, а с другой – конструктивным диалогом с Россией. Солидарность и сплоченность остаются жизненно важными как для союзников по НАТО, так и для стран-членов ЕС, поскольку они являются основными мишенями российских ракет после окончания срока действия ДРСМД", – считает Дидье Оденэрт.

По словам Йенса Столтенберга, все мы должны быть готовы к миру без ДРСМД и с большим количеством российских ракет. Но при этом в США не скрывают, что задолго до этого начали исследования и разработки аналогичного ракетного комплекса средней дальности.

В то же время содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник не советует уж настолько сгущать краски. По его мнению, новый договор о контроле над ядерными вооружениями непременно будет.

"Вопрос лишь в том, сколько на это уйдет времени? Что в данном случае стоит делать Украине? Использовать момент и привлечь внимание мирового сообщества к несоблюдению еще одного международного обязательства – Будапештского меморандума", – сказал сайту "Сегодня" Алексей Мельник.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях в адрес России.





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