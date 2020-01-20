Иран принял окончательное решение насчет "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Тегеран все же решил, кому передать информацию с самописцев

/ Фото: Reuters

Иран одобрил запрос украинской власти и принял решение передать Киеву информацию с "черных ящиков" самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит над Тегераном 8 января.

Об этом 20 января, как передает агентство Tasmin, сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

"Информация "черных ящиков" украинского самолета будет отправлена для исследования в Киев", – сказал Резайефар.

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Иранец добавил, что информацию, предоставляемую с бортовых самописцев, будут "читать с использованием опыта экспертизы Франции, Канады и США".

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Напомним, ранее в этом месяце Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к властям Ирана с просьбой передать украинским правоохранителям бортовые самописцы сбитого над Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Самолет МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли. Всю ответственность за случившееся взял на себя командир Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами, но объяснил это трагической ошибкой.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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