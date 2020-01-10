Гибель украинского "Боинга": Иран вскрыл "черные ящики"

В Тегеране начали работу с бортовыми самописцами разбившегося лайнера "Международных авиалиний Украины"

Видео: Reuters

Иранские эксперты приступили к расшифровке "черных ящиков" лайнера "Международных авиалиний Украины", который 8 января потерпел крушение в пригороде Тегерана.

Об этом 10 января в эфире государственного иранского телевидения сообщил руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Работы с "черными ящиками" ведутся в лаборатории, расположенной в тегеранском аэропорту "Мерабад". Главная задача исследователей заключается в получении хранимых данных полета и звуков, записанных в кабине пилотов, включая последние слова командиров экипажа.

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По словам Абедзаде, у Ирана есть технические возможности для оценки данных самописцев, но при этом Тегеран согласовал с Киевом использование другого программного обеспечения и приборов из-за рубежа при необходимости.

Глава авиарегулятора не исключил возможность передачи "черных ящиков" для оценки другим странам.

Напомним, накануне, ссылаясь на первоначальные данные расследования Али Абедзаде утверждал, что бортовые самописцы разбившегося самолета очень повреждены и на их обработку может уйти до пяти месяцев. Однако по данным СМИ, "черные ящики" находятся в куда лучшем состоянии, чем хотели показать иранцы.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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