Иран три дня не признавал вину за сбитый "Боинг" МАУ: президент Рухани извинился

Президент Ирана Хасан Рухани признал, что его страна неправильно поступила, затягивая с признанием касательно авиакатастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января под Тегераном.
Об этом глава Исламской республики заявил, выступая на заседании правительства 15 января.
"Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон. Люди должны понять, что силы безопасности ничего не скрывают", – сказал он.
Рухани назвал себя слугой народа, с которым он должен "говорить скромно и честно", и призвал "судебные власти, вооруженные силы и правительство объединиться для расследования и представить его результаты миру".
Кроме того, президент потребовал от Вооруженных сил Ирана представить больше информации о трагедии лайнера МАУ.
"Я хочу, чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все детали расследования", – подчеркнул Рухани.
Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Спустя три дня после трагедии ответственность за случившееся взяли на себя Вооруженные силы Ирана – Корпус стражей исламской революции.
Ранее Рухани назвал крушение украинского "Боинга" в пригороде Тегерана "непростительной ошибкой" и призвал привлечь к ответственности "не только одного человека, который нажал на кнопку".
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
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