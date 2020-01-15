Иран три дня не признавал вину за сбитый "Боинг" МАУ: президент Рухани извинился

"Люди должны понять, что силы безопасности ничего не скрывают", - считает иранский лидер

Хассан Роухани. Фото: пресс-служба президента Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани признал, что его страна неправильно поступила, затягивая с признанием касательно авиакатастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января под Тегераном.

Об этом глава Исламской республики заявил, выступая на заседании правительства 15 января.

"Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон. Люди должны понять, что силы безопасности ничего не скрывают", – сказал он.

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Рухани назвал себя слугой народа, с которым он должен "говорить скромно и честно", и призвал "судебные власти, вооруженные силы и правительство объединиться для расследования и представить его результаты миру".

Кроме того, президент потребовал от Вооруженных сил Ирана представить больше информации о трагедии лайнера МАУ.

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"Я хочу, чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все детали расследования", – подчеркнул Рухани.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Спустя три дня после трагедии ответственность за случившееся взяли на себя Вооруженные силы Ирана – Корпус стражей исламской революции.

Ранее Рухани назвал крушение украинского "Боинга" в пригороде Тегерана "непростительной ошибкой" и призвал привлечь к ответственности "не только одного человека, который нажал на кнопку".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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