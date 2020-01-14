Крушение самолета МАУ в Иране: попадание ракеты попало на видео

Опубликовано видео пуска ракеты и момента ее попадания в украинский самолет

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В сети опубликовано видео камеры наблюдения в аэропорту Тегерана, на котором виден запуск ракеты и ее попадание в украинский самолет авиакомпании МАУ.

Оригинал видео опубликовал иранский журналист Бенгам Голипур. "Новое видео стрельбы по украинскому самолету МАУ. Стреляли двумя ракетами", – так он подписал ролик.

На кадрах записи виден момент запуска ракеты и вспышка, когда она предположительно, попала в самолет. Судя по видео, вторая ракета также достигла цели. Версия о двух ракетах озвучивалась и ранее, она противоречит заявлениям Ирана, что самолет был сбит "случайно".

Видео: Behnam Gholipour/Twitter

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Ответственность за случившееся взяли на себя Вооруженные силы Ирана – Корпус стражей исламской революции.

Как Иран признал свою вину и с остальными подробностями расследования трагедии вы можете ознакомиться в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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