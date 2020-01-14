Крушение украинского лайнера в Тегеране: кого накажет Иран

Хасан Рухани обещает наказать не только "того, кто нажал на кнопку"

Хасан Роухани. Фото: REUTERS/Abdullah Dhiaa Al-Deen

В судебной системе Ирана будет создана специальная структура для расследования авиакатастрофы лайнера "Международных авиалиний Украины", сбитого ПВО Исламской республики 8 января.

Об этом, как сообщает телеканал Press TV, заявил 14 января президент Ирана Хасан Роухани.

"Судебные власти страны должны создать отдельную судебную структуру с профессиональным судьей во главе для рассмотрения дела об обстоятельствах крушения украинского лайнера", – сказал Роухани, назвав крушение украинского Boeing-737 в пригороде Тегерана "непростительной ошибкой".

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Хасан Роухани снова пообещал наказать виновных, заверив в том, что "не только один человек, который нажал на кнопку, должен нести ответственность за эту катастрофу".

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Иранский лидер также обещал объявить публично результаты расследования крушения украинского самолета.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Ответственность за случившееся взяли на себя Вооруженные силы Ирана – Корпус стражей исламской революции.

Как Иран признал свою вину и с остальными подробностями расследования трагедии вы можете ознакомиться в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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