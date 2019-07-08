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Исследование: Партия "Сила и Честь" и ее лидер Игорь Смешко – среди главных целей черного пиара

8 июля, 14:04

Материалы размещаются в разных популярных интернет-медиа с высоким уровнем посещаемости

Фото: sylaichest.org
Фото: sylaichest.org.

Партия "Сила и Честь" и ее политический лидер Игорь Смешко лично стали третьей среди всех политсил целью для черного пиара. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного ОО "Институт массовой информации" в период с 24 по 28 июня 2019 в 13 популярных интернет-медиа.

В исследованных медиа 12% материалов с признаками черного пиара касались лично Игоря Смешко и политической партии "Сила и Честь". Этот показатель является третьим среди всех политсил.

Более половины (52%) материалов с признаками контрагитации были направлены против экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. На втором месте – контрагитация против "Оппозиционного блока" (16%).

На контрагитацию против действующего Президента Украины Владимира Зеленского пришлось 8% процентов от общего количества материалов.

Напомним, Игорь Смешко также отмечал, что Будапештский меморандум нужно использовать, чтобы решать вопрос деоккупации Крыма, восстановления мира на оккупированных районах востока Украины и возвращения территориальной целостности.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Смешко призвал Раду проголосовать за новый Избирательный кодекс , открытые партийные списки и процедуру отзыва депутата.


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Тег партия, партии, смешко, исследования

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