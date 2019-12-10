Итоги встречи "Нормандской четверки": в Брюсселе сделали заявление

По мнению Борреля, сделан первый шаг в продвижении вперед в процессе политического урегулирования

Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Прошедший в Париже "нормандский саммит" является первым шагом в политическом урегулировании конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал во вторник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Париже.

"Я приветствую усилия Франции и Германии по достижению договоренностей о прекращении огня, разведении средств, об обмене пленными. Это первый шаг в продвижении вперед в процессе политического урегулирования", – сказал он.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече".

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