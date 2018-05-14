"Иуда, понял ты кто": на российском канале беглый экс-нардеп устроил перепалку с Симоненко

Марков жестко осадил коммуниста и обвинил его, что тот не сбежал из Украины и спокойно гуляет по Киеву

Экс-нардеп Игорь Марков, который сбежал из Украины, и лидер запрещенной в нашей стране Коммунистической партии Петр Симоненко устроили перепалку в эфире российского телеканала.

Беглый политик обвинил коммуниста в сотрудничестве с СБУ.

"Как так получилось, что у вас нашли пистолет с глушителем специфического применения с большим количество боеприпасов и вы стоите здесь, а наши товарищи в интернете по 8 лет получают. Как вы четыре года спокойно гуляете по Киеву? Вы агент СБУ", – сказал Марков.

Игорь Марков. Фото: скриншот

В ответ Симоненко сказал: "Я действительно в Киеве живу. А некоторые бежал и не живут в Киеве ... Меня постоянно притесняют".

После этого Марков бросил в сторону оппонента несколько монет со словами "Вот твоя цена, ты сдал всех, всех своих товарищей".

"Иуда! Понял ты кто! И с этим негодяем разговаривать не о чем ... Меня пытались вербовать, делать из меня пророссийскую управляемую оппозицию. Я прошел все это. Но я пошел сюда, а он меня обвиняет, что я убежал, вот эта крыса", – сказал беглый политик.

В свою очередь Симоненко обвинил тех, кто сбежал из Украины.

"Те, кто меня обвиняют, сначала в борьбе за личной выгодой и богатством сдавали Украину с потрохами ... Это просто ложь, то, что он говорит", – заявил главный украинский коммунист.

Напомним, 8 мая СБУ провела "удачные" обыски у руководства компартии Украины. Правоохранители обнаружили агитматериалы с запрещенной символикой коммунистического режима, которые предполагалось распространить 9 мая.

Позже стало известно, что СБУ завела на него дело о госизмене и нашла пистолет. Во время следственных действий вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, также изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему.

Что касается беглого экс-нардепа, то 16 ноября 2017 года СБУ разоблачила факты финансирования бывшим депутатом Одесского городского совета совместно с менеджментом строительной компании незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР". Фигурантом дела о финансировании незаконных вооруженных формирований оказался бывший народный депутат Украины 7-го созыва, экс-депутат Одесского городского совета, лидер партии "Родина" Игорь Марков.