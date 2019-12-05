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Из-за чего подрались "слуги народа": обнародована переписка Верещук и Лероса

5 декабря, 17:54

Верещук пыталась угомонить Лероса, но все было тщетно

Скриншот

Скриншот

В Верховной Раде подрались двое "слуг народа"- Гео Лерос и Максим Бужанский, а причиной всему стала матерная переписка первого с еще одним народным депутатом из "Слуги народа" Ириной Верещук.

Корреспонденты "Букв" запечатлели у нее на телефоне то, из-за чего все и началось.

Так, во внутрифракционном чате депутаты обсуждали законопроекты, в частности о евробляхах. К обсуждению подключились Верещук и Лерос, которого она попросила не выражаться в матерной форме.

"Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео, а посмеемся завтра вместе, ок?" – написала Верещук.

На что получила в ответ: "Нех*й делать".

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Верещук снова попыталась угомонить своего коллегу и призвала извиниться за поведение.

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"Надеюсь, вы найдете время извиниться за маты, а остальное – все обсудим спокойно и взвешенно, если вы на такое способны. С уважением", – отметила Верещук в переписке.

Однако Лерос на призывы к извинениям ответил в своей манере: "У меня плотный график, лет через 8 давай".

Как сообщали новости "Сегодня", "слуги народа" подрались в Раде из-за женщины. Причиной конфликта стала нардеп Ирина Верещук, а точнее переписка с ней во внутрифракционном чате, где якобы Лерос обидел ее. По ее словам, Бужанский просто вступился за нее и потребовал от Лероса извинений.

Позже сам Лерос объяснил стычку с Бужанским и ответил Верещук. Он заявил, что не оскорблял нардепа Ирину Верещук и не считает себя виновником скандала, а с Бужанским у него более "глубокие" проблемы.

Смотрите видео самого инцидента в Раде:

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переписка слуга народа Гео Лерос Ирина Верещук

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