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Избирателей 35 миллионов, а в списках – 30: куда делись еще пять миллионов

Сегодня, 11:38

Большое количество украинцев не смогут поучаствовать в выборе президента Украины – в Госреестре назвали причину

Фото: Сегодня
Избирателей 35 миллионов, а в списках – 30: куда делись еще пять миллионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/34d/517/5c934d5179495.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/34d/517/5c934d5179495.jpg Политика Большое количество украинцев не смогут поучаствовать в выборе президента Украины – в Госреестре назвали причину

В Украине числится более 35 миллионов избирателей, хотя проголосовать смогут только 30. Даже Центризбирком закупил 60 миллионов бюллетеней на два тура выборов (по 30 млн на каждый тур). Руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах объяснил в интервью сайту "Сегодня", что еще пять миллионов человек не внесены в избирательные списки – либо выбили с регистрации, либо находятся на оккупированных территориях.

Он уточнил что по состоянию на 28 февраля в реестре избирателей зафиксировано 35 млн 560 тыс. 427 избирателей, однако есть большое количество украинцев, которые не смогут принять участие в выборах президента.

"Иногда нас спрашивают: почему в реестре 35 миллионов избирателей, а в списки избирателей на участках вы включаете чуть менее 30 миллионов? Объясняю: 35 миллионов – это все граждане Украины, имеющие право голоса и проживающие как на территории нашей страны, так и за рубежом. Причем, говоря о территории Украины, мы, разумеется, учитываем Крым, Севастополь и временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. На этих территориях выборы не организовываются и не проводятся, избирательные участки не создаются. Потому, естественно, жители, зарегистрированные в АРК и ОРДЛО в избирательные списки не вносятся", – сказал Стельмах.

Он пояснил, что в списки также не вносятся те граждане, которые снялись с регистрации и имеют в реестре пометку "выбыл".

"Если отнять эти категории граждан из общего числа, получается цифра в районе 30 миллионов. К сожалению, у нас также в целом происходит уменьшение количества избирателей – по естественным причинам. То есть число тех, кому исполняется 18 лет, меньше умерших. Если взять январь 2018-го года и январь 2019-го, то увидим разницу больше чем 220 тысяч в сторону уменьшения избирателей…", – подчеркнул чиновник Госреестра.

Как уже рассказывал Стельмах, на выборах не смогут проголосовать миллион украинцев из-за того, что снялись с регистрации по месту жительства и не зарегистрировались в новом месте. По его словам, на это люди идут или ради субсидий, или банально студенты после окончания учебы не возвращаются домой и остаются в больших городах без регистрации.

Читайте полный текст интервью с Александром Стельмахом.

Отметим, что до выборов осталось 10 дней, но выбор между рекордным числом кандидатов (39) не единственная проблема – до кабинки голосования еще нужно дойти без лишних проблем. Сайт "Сегодня" объяснил, что делать, если вас нет в списках избирателей, и как проголосовать за границей.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город.

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Тег выборы, стельмах, избиратели, голосование, выборы президента-2019

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Источник:

Сегодня

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