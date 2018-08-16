Месть Путина за "кровавого карлика": политолог объяснил, почему издеваются над Сенцовым

По мнению эксперта, Кремль не отпустит кинорежиссера даже после личной просьбы о помиловании

Неадекватное отношение Кремля по отношению к незаконно отправленному на 20 лет за решетку кинорежиссеру Олегу Сенцову, а именно предоставление и отмена встреч со священником, соглашение рассмотреть письма родственников об освобождении, отказ в помиловании, это не политические игры между Украиной и Россией, а личная месть президента РФ Владимира Путина Сенцову.

Об этом политолог Тарас Березовец рассказал в комментарии сайту "Сегодня". По мнению эксперта, Путин мстит кинорежиссеру за "кровавого карлика".

"Это их обычная политика – сделать больно родным, самому Сенцову. Это практика известна еще со сталинских времен, когда человеку говорили, чтобы он собирал вещи, а потом в последний момент загоняли (в камеру – Ред.) обратно. Это такая садистская практика, личная месть Сенцову за то, что он в свое время назвал Путина "кровавым карликом". И поэтому сейчас он таким образом отвечает за свои слова", – говорит Березовец.

Кроме того, эксперт связывает такое поведение Кремля по отношению к Сенцову не с государственными интересами, а с "психической проблемой" самого Путина.

"Известно, что Путин очень переживает из-за низкого роста. И он очень нервно реагирует на любое напоминание об этом. Ясно, что он считает, что то, что сделал Сенцов, не "по-пацански", не "по понятиям". Поэтому он дал команду таким образом над ним издеваться", – считает политолог.

Также, как считает Березовец, Путин выбивает извинения и просьбы о пощаде у Сенцова, но даже после этого не освободит его.

"Даже если Сенцов напишет Путину письмо с просьбой об освобождении, он ответит, что это не его компетенции. Путин не освободил бы его даже после такой просьбы", – добавляет Березовец.

Напомним, 8 августа двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние Олега катастрофически ухудшилось.

Уже 9 августа представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал освободить Сенцова.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. По ее словам, Сенцов заявил, что прекращать голодовку не собирается.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву.