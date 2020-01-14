Израиль обвинил Украину в антисемитизме: как отреагировал Киев

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Израиль считает, что в последнее время в Украине публично чествуют лица, которые несут ответственность за убийство евреев во время Холокоста и в антиеврейские погромы.

Об этом 13 заявили января заявили в Министерстве иностранных дел страны, не став конкретизировать никакие имена, хотя несложно догадаться, что речь идет о Степане Бандере, память которого недавно почтили в Киеве и Львове.

"Сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом – включая чествование антисемитов и убийц евреев – не является внутренним делом одной страны", – заявили в израильском дипведомстве.

Дипломаты назвали это своей "основной обязанностью и ответственностью", а также "проявлением общего нравственного долга перед Израилем и его многими союзниками ".

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В ответ на это в МИД Украины опровергли все обвинения в антисемитизме, заявив, что Киев "решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма", а украинская власть "прилагает усилия для борьбы с их проявлениями".

Израильским дипломатам напомнили, что это ранее подтвердили международные, неправительственные организации, а также Министерством по делам диаспоры Израиля и еврейская община Украины.

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"Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в т.ч. в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем останутся важными направлениями государственной политики Украины", – заверили в МИД.

Кроме того, украинские дипломаты призвали оставить дискуссии на эту тему историкам и экспертам, а не политикам.

Напомним, что 1 января во Львове и в Киеве прошли факельные шествия, посвященные 111-ой годовщине со дня рождения Степана Бандеры.

Это вызвало резкую реакцию со стороны Польши и Израиля: послы двух стран выразили свою обеспокоенность и призвали "раз и навсегда забыть" УНА, ОУН и их вклад в историю Украинского госудрства.

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