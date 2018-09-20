Израиль передаст России всю информацию о сбитом Ил-20

С этой целью в Москву вылетела делегация израильских военных во главе с командующим ВВС еврейского государства Амикамом Норкиным

Израиль готов передать России любую информацию об инциденте с Ил-20, который 17 сентября по ошибке сбили сирийские ПВО, в результате чего погибли 15 российских военных.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на израильского министра обороны Авигдора Либермана, в связи с этим в 20 сентября в Москву вылетела делегация израильских военных во главе с командующим ВВС еврейского государства Амикамом Норкиным.

"Мы действуем однозначно открыто. Мы уведомили российскую сторону о готовности передать всю информацию, все данные", – сказал он.

Либерман добавил, что, хотя обычно Израиль не раскрывает деталей своих военных операций, в этот раз "им нечего скрывать". Он заявил об "очень открытом и честном диалоге с Россией" и назвал случившееся "трагическим стечением обстоятельств", ответственность за который лежит на сирийских военных.

Напоследок глава Минобороны предупредил, что его страна продолжит "делать все возможное для предупреждения закрепления Ирана в Сирии в военном плане".

Как мы уже писали, Сирия раскрыла подробности инцидента, в результате которого был сбит российский самолет.

Также ранее стали известны имена и должности некоторых погибших солдат.

Ранее сообщалось о том, что Россия направила для сбора фрагментов тел погибших солдат подводные аппараты.