К депутатам приходят письма с просьбами помочь деньгами

В Верховной Раде обнародовали статистику жалоб и просьб от избирателей

За погода к главам комитетов и фракций Верховной Рады обратились 390 украинцев. Чаще всего это пенсионеры, безработные, ветераны, льготники и переселенцы.

Больше всего жалуются на дискриминацию и нарушение прав и свобод.

На втором месте – вопрос социальной защиты. Поступают и просьбы разобраться с местными чиновниками.

Призывают народных депутатов также навести порядок в медицине и увеличить зарплаты.

Кое-кто хотел живых денег. Об этом народных депутатов просило 50 человек. А 29 украинцев желало получить квартиры и дома.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, которого называют одним из кандидатов на должность главы Генпрокуратуры, ожидает, что новый состав Верховной Рады во время первого пленарного заседания внесет изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые исправят проблемы, препятствующие работе следователей.

Ранее у Зеленского рассказали, когда должна заработать новая Рада.

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