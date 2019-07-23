Зеленский рассказал, кого рассматривает на должность генерального прокурора

Президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор

Украине нужен новый генеральный прокурор. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Офисе президента во вторник, 23 июля, в Киеве.

Также президент рассказал, кого рассматривают в качестве кандидатов. Но пока раскрыл имя только одного.

"Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генерального прокурора Украины", – отметил Зеленский.

Напомним, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Как мы писали ранее, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде безотлагательно рассмотреть его представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко.

Почему Зеленский увольняет Луценко, читайте в материале "Сегодня" и смотрите в сюжете.

В то же время Комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности забраковал представление президента по Луценко. Глава Комитета Андрей Кожемякин объяснял, что в представлении не указаны законные основания, не приведены выводы квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), не указано, кто будет докладчиком по этому вопросу на Комитете.

В свою очередь Луценко отреагировал на попытку Зеленского уволить его. Генеральный прокурор объяснил президенту, в каком случае может быть увольнение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский рассказал, кого рассматривает на должность генерального прокурора". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"