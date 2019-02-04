К Порошенко прибыла делегация от Вселенского патриарха: подробности встречи
В делегации присутствовал представитель афонского монастыря, где был написан текст Томоса
Президент Петр Порошенко принял делегацию Вселенского патриархата, которая прибыла в Украину для участия в литургии по случаю интронизации предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Епифания, сообщает пресс-служба главы государства.
По его словам, новая украинская церковь прошла значительный путь к объединению и получения Томоса об автокефалии, что стало возможным в том числе благодаря усилиям экзархов Вселенского патриархата.
"Хочу передать мои самые теплые поздравления и слова благодарности Его Святейшеству Вселенскому патриарху Варфоломею за это событие. Это произошло и стало возможным благодаря его большой любви к Украине и украинцам", – сказал он.
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В свою очередь митрополит галльский Эммануил заверил в постоянной поддержке Вселенского патриархата для Украинской церкви.
"Его Святейшество двигался вперед в вопросе предоставления автокефалии Украинской церкви, потому что народ Украины обратился с просьбой об этом. И вы также были первым гражданином Украины, кто взял на себя, я бы сказал, риск, но в то же время и большую возможность", – сказал он и подчеркнул, что интронизация Епифания является важным историческим моментом.
Митрополит отметил, что в составе делегации Вселенского патриархата присутствует игумен афонского монастыря Ксенофонт Алексий. Особенность в том, что именно в этом монастыре был написан текст Томоса для ПЦУ. Он надеется, что Порошенко посетит Афон и этот монастырь.
Напомним, интронизация главы ПЦУ состоялась 3 февраля. В этот день Порошенко также поздравил митрополита Епифания с 40-летием. Президент пожелал митрополиту неисчерпаемых сил для служения Господу, людям и Украине.
Кроме того, глава государства заявлял, что в Украине не будет государственной церкви, и пригласил Православную церковь Украины к партнерству. Он убежден, что независимость и взаимное уважение открывает путь к подлинному партнерству государства и церкви.
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