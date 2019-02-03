Епифаний взошел на престол предстоятеля ПЦУ

Митрополит Епифаний стал предстоятелем Православной церкви Украины

Епифаний. Фото из открытых источников.

Епифаний взошел на престол предстоятеля ПЦУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2f5/7d9/5c52f57d95de3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2f5/7d9/5c52f57d95de3.jpg 2019-02-03T11:14:00+02:00 Украина Митрополит Епифаний стал предстоятелем Православной церкви Украины

В Соборе Святой Софии в Киеве состоялась церемония вхождения на престол предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Церемония прошла во время божественной литургии, в которой принимали участие митрополит Галльский Эммануил, представляющий Вселенского патриарха, бывший предстоятель УАПЦ митрополит Макарий, а также митрополит Симеон (бывший представитель УПЦ МП), которые поочередно посадили митрополита Епифания на престол с возгласом "Аксиос" (достойный).

После этого Епифанию были преподнесены признаки предстоятельского сана. В частности, крест преподнес митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, панагию (небольшой образ Богоматери) преподнес митрополит Юрий (Калищук), который возглавляет Украинскую православную церковь в Канаде под омофором Вселенского патриархата, вторую панагию преподнес митрополит Антоний (Щербань) предстоятель Украинской православной церкви в США тоже под омофором Константинополя.

Право ношения второй панагии – привилегия предстоятелей поместных церквей. После облачения в эти церковные символы интронизация является совершенной и митрополит Епифаний стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.

Напомним, что интронизация проходит в соборе Святой Софии в Киеве. Стоить отметить, что интронизация Епифания проходит в его день рождения. Сам митрополит объяснил, что это не случайное совпадение. По его словам, такая дата была выбрана, что в будущем отдельно не праздновать день рождения, а совмещать его с днем интронизации.

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