Епифаний взошел на престол предстоятеля ПЦУ
Митрополит Епифаний стал предстоятелем Православной церкви Украины
В Соборе Святой Софии в Киеве состоялась церемония вхождения на престол предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.
Церемония прошла во время божественной литургии, в которой принимали участие митрополит Галльский Эммануил, представляющий Вселенского патриарха, бывший предстоятель УАПЦ митрополит Макарий, а также митрополит Симеон (бывший представитель УПЦ МП), которые поочередно посадили митрополита Епифания на престол с возгласом "Аксиос" (достойный).
После этого Епифанию были преподнесены признаки предстоятельского сана. В частности, крест преподнес митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, панагию (небольшой образ Богоматери) преподнес митрополит Юрий (Калищук), который возглавляет Украинскую православную церковь в Канаде под омофором Вселенского патриархата, вторую панагию преподнес митрополит Антоний (Щербань) предстоятель Украинской православной церкви в США тоже под омофором Константинополя.
Право ношения второй панагии – привилегия предстоятелей поместных церквей. После облачения в эти церковные символы интронизация является совершенной и митрополит Епифаний стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.
Напомним, что интронизация проходит в соборе Святой Софии в Киеве. Стоить отметить, что интронизация Епифания проходит в его день рождения. Сам митрополит объяснил, что это не случайное совпадение. По его словам, такая дата была выбрана, что в будущем отдельно не праздновать день рождения, а совмещать его с днем интронизации.
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