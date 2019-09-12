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К Зеленскому едет еще один президент

12 сентября, 13:23

Глава государства только один раз общался с Керсти Кальюлайд после инаугурации

Зеленский и Кальюлайд

Зеленский и Кальюлайд / Фото: president.gov.ua

Глава украинского государства Владимир Зеленский 13 сентября встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что эстонский лидер посетит Украину с рабочим визитом. Выход президентов Украины и Эстонии к представителям СМИ запланирована на 17:20.

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Напомним, сегодня Зеленский встретится с президентом Финляндии. Переговоры президента Украины и Саули Ниинисте пройдут в рамках официального визита финского президента в Киев. Также стала известна программа визита.

Как сообщали новости "Сегодня", первый и пока единственный раз президент Украины общался с Керсти Кальюлайд в мае, после своей инаугурации. Тогда он отметил, что государство заинтересовано в сотрудничестве с Эстонией в сфере ІТ и укреплении киберзащиты. К тому же страны намерены и впредь способствовать активизации торгово-экономических отношений. Зеленский заявил, что будет гарантировать "независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом". В свою очередь президент Эстонии рассказала, какие советы дала Зеленскому.

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Отметим, что эстонский лидер регулярно поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии, не раз посещала Донбасс, где общалась с военными. Смотрите фото и видео визита президент Эстонии на Донбасс в мае 2018 года.

Смотрите также в сюжете недавнюю встречу Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом:

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Эстония встреча Зеленский Кальюлайд

Источник: Сегодня

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