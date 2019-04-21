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К Зеленскому пришла полиция и ему светит штраф

Сегодня, 15:09

Стало известно, какую статью нарушил кандидат в президенты, и какой размер штрафа он может заплатить

Полиция составляет протокол на Зеленского. Скриншот
Полиция составляет протокол на Зеленского. Скриншот.

Сотрудники Национальной полиции составили на кандидата в президенты Владимира Зеленского протокол о правонарушении на выборах во время голосования – он публично "засветил" свой бюллетень. Об этом стало известно из онлайн-трансляции штаба "ЗеКоманды".

По прибытию полиция сообщила, по какому поводу пришли выписывать протокол о правонарушении, сослались на 212 статью со значком 10 Административного кодекса (нарушение ограничения относительно ведения предвыборной агитации, агитация в день проведения выборов), а кандидат в президенты не стал отрицать своего нарушения.

"Прошу прощения, но закон есть закон", – согласился со своим нарушение Зеленский и присел вместе с полицейским, которые составляли соответствующий протокол. Сам политик изучил в Административном кодексе соответствующую статью.

В штабе "ЗеКоманды" пояснили, что данный протокол еще не означат "штраф прямо сейчас", а он будет передан в суд и будет приниматься решение о привлечении Зеленского к административной ответственности с возможным наложением соответствующего штрафа (от 550 до 750 грн).


Отметим, что МВД обещали адекватную правовую оценку на такие действия кандидата.

Отметим, что ранее правоохранители уже предупреждали украинцев, что селфи с бюллетенем вне закона. Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко еще накануне первого тура выборов объяснял, что избиратель может нести наказание за то, что разглашает результаты своего волеизъявления. "Вы не имеете права фотографировать, например, свой избирательный бюллетень, вы не имеете права демонстрировать его во время голосования, потому что таким образом вы нарушаете тайну голосования".

После первого тура выборов полиция открыла уголовные производства из-за фотографирования документа для голосования. Читайте подробней, чем для украинцев обернулось селфи с бюллетенями.


Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

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Тег выборы, штраф, протокол, полиция, бюллетень, Зеленский, голосование

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Сегодня

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