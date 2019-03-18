Селфи с бюллетенем вне закона: в МВД напомнили о правилах поведения на выборах

Избиратель, который "раскрыл" свой голос, нарушает закон

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Селфи с бюллетенем вне закона: в МВД напомнили о правилах поведения на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7e9/3d1/5c87e93d10f87.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7e9/3d1/5c87e93d10f87.jpg 2019-03-18T15:16:00+02:00 Украина Избиратель, который "раскрыл" свой голос, нарушает закон

Селфи с бюллетенем в кабинке голосования – нарушение закона. Об этом напомнил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко в Министерстве внутренних дел Украины.

Варченко подчеркнул, что избиратель должен быть ответственным во время избирательной кампании. И напомнил, что те избиратели, которые хотят проголосовать за пределами участка регистрации, должны позаботиться о голосовании заранее, подав соответствующие документы о смене места голосования не позднее чем за пять дней до дня голосования.

"Мы напоминаем избирателю, что в день голосования он не должен никому отчитываться о своем волеизъявлении. Более того, этот отчёт на сегодняшний день может содержать признаки уголовного преступления, избиратель может нести наказание за то, что он разглашает результаты своего волеизъявления", – подчеркнул советник.

Обращаясь к гражданам Украины, он уточнил: "Вы не имеете права фотографировать, например, свой избирательный бюллетень, вы не имеете права демонстрировать его во время голосования, потому что таким образом вы нарушаете тайну голосования".

"То есть, никаких селфи в кабинках", – подытожил И.Варченко.

Он пояснил, что ст. 159 УК предусматривает, что избиратель, который продемонстрировал свое волеизъявление, может быть привлечен к ответственности в виде ограничения свободы сроком до 3 лет. А должностное лицо, которое является субъектом избирательного процесса, может быть привлечено к ответственности за нарушение тайны голосования и получить наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, как в таком случае оценивать правомерность проведения экзит-полов, Варченко подчеркнул, что нарушением тайны голосования является только публичная демонстрация результатов волеизъявления.

"В данном случае (экзит-поллов) речь идёт о непубличной демонстрации. То, что избиратель в частном общении сказал друзьям, жене, человеку, который проводит экзит-пол, за кого он проголосовал, не является нарушением тайны голосования", – обратил внимание советник министра.

Кроме того, Варченко подчеркнул, что продажа своего голоса также наказуема. В МВД уверяют, что они будут пытаться привлечь к уголовной ответственности всех, кто попытается купить голоса избирателей.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины. За выборами будут следить наблюдатели от 10 международных организаций и 7 иностранных государств.

Стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Селфи с бюллетенем вне закона: в МВД напомнили о правилах поведения на выборах". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.