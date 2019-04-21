Зеленский "засветил" свой бюллетень: стало известно, за кого проголосовал (фото)

Кандидат в президенты нарушил избирательное законодательство, публично показав свой выбор в бюллетене

Фото: AFP

Кандидат в президенты Владимир Зеленский во время голосования во втором туре выборов президента Украины открыто показал общественности и журналистам бюллетень перед вбрасыванием в урну.

Стоит отметить, что на этот раз бюллетени совсем коротенькие (а не 80-сантиметровые, как в первом туре), так как выбирают украинцы всего из двух кандидатов в президенты. На фото можно увидеть, что галочку Зеленский поставил напротив своей фамилии.

Мы уже показывали видео, как проголосовал Владимир Зеленский. Кандидат в президенты в присутствии большого количества журналистов и под вспышки фотокамер отдал свой голос на избирательном участке в помещении колледжа морского и речного флота.

Отметим, что ранее правоохранители уже предупреждали украинцев, что селфи с бюллетенем вне закона. Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко еще накануне первого тура выборов объяснял, что избиратель может нести наказание за то, что разглашает результаты своего волеизъявления. "Вы не имеете права фотографировать, например, свой избирательный бюллетень, вы не имеете права демонстрировать его во время голосования, потому что таким образом вы нарушаете тайну голосования".

После первого тура выборов полиция открыла уголовные производства из-за фотографирования документа для голосования. Читайте подробней, чем украинцев селфи с бюллетенями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский "засветил" свой бюллетень: стало известно, за кого проголосовал (фото)". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"