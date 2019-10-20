Кабмин назначил нового главу НАПК (дополнено)

Кабинет министров Украины назначил и.о. главы Нацагентства по противодействию коррупции Наталью Новак.
Об этом глава правительства Алексей Гончарук сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, у Новак есть юридическое, экономическое и историческое образование. Он также имеет звание заслуженного экономиста Украины, а также значительный опыт работы в сфере права.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского анонсировали смену руководства НАПК
"18 октября вступил в силу закон, основной целью которого является совершенствование деятельности НАПК. Этого закона длительное время требовало гражданское общество и рекомендовали принять наши международные партнеры", – напомнил Гончарук.
Согласно этому закону, в течение пяти дней со дня вступления в силу правительство назначает лицо, временно исполняющее обязанности главы НАПК.
В трендеТрамп перепутал президента Италии с моцареллой, а Столтенберг позвал всех на помощь Украине: ТОП цитат недели
"В то же время, согласно этому закону, уже в течение двух месяцев со дня вступления в силу правительство проводит конкурс на занятие должности главы по новому порядку. Мы сделаем все возможное, чтобы этот конкурс был образцом открытости и прозрачности качественно нового госуправления", – пообещал премьер.
"А пока – уверен, даже в течение этих двух месяцев г-жа Новак продемонстрирует качественные результаты в пользу интересов нашей с вами страны и сможет существенно повысить эффективность такого важного для борьбы с коррупцией органа", – выразил уверенность Гончарук.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе Национального агентства по предотвращению коррупции.
Также сообщалось, что срок полномочий Натальи Корчак на должности главы НАПК истек в конце марта 2018-го, и она заявила, что не претендует на второй срок. Корчак занимала пост главы НАПК в течение двух лет, с 28 марта 2016 года. Она была одной из первых трех членов нового агентства, выбранных конкурсной комиссией и утвержденных Кабмином на заседании 11 декабря 2015 года.
В итоге был назначен новый глава НАПК – Александр Мангул. Корчак после голосования подписала приказ о сложении с себя полномочий главы ведомства.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк