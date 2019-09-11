Кабмин назначил 14 замминистров: подробности

В несколько министерств решением правительства были назначены новые заместители министра

Заседание правительства / Фото: Кабинет министров Украины

Правительство продолжает кадровые перестановки. Кабинет министров Украины на заседании 11 сентября назначил 14 заместителей министров в разные министерства. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В частности, в Министерство развития общин и территорий назначены: Дмитрий Живицкий на должность первого замминистра, Вячеслав Негода – замминистра.

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на должности замминистров назначены: Светлана Панаиотиди и Дмитрий Романович.

В Министерство образования и науки назначены: Юрий Полюхович – первый замминистра, Любомира Мандзий – замминистра, Максим Ярмистый – замминистра.

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В Министерство здравоохранения назначены: Андрей Семиволос – первый замминистра, Михаил Загрийчук – замминистра, Младена Качурець – замминистра, Елена Симоненко – замминистра по вопросам европейской интеграции.

В Министерство социальной политики назначены: Виталий Музыченко – заминистра, Наталья Ненюченко – замминистра.

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В Министерство юстиции на должность замминистра назначена Валерия Коломиец.

Также, в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продлило исполнение обязанностей государственного секретаря Людмиле Дараган.

Кроме того, Кабмин уволил ряд заместителей министров: Татьяну Максимец, Михаила Близнюка, Юлию Пидкоморну, Анатолия Корзуна, Олега Шевчука, Павла Хобзея, Владимира Карандия, Юрия Рашкевича, Вячеслава Негоду.

Отметим, на заседании Кабинета министров 6 сентября были назначены 11 заместителей министра.

Напомним, Верховная Рада назначила новое правительство. Из "старых" чиновников оставили только двоих: министра внутренних дел Арсена Авакова и главу финансов Оксану Маркарову, другие же попали в Кабмин впервые. При этом само правительство чуть уменьшилось: например, объединили Министерства экономразвития и аграрной политики, энергетики и экологии, а также ветеранов и временно оккупированных территорий.

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