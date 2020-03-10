Кабмин назначил и.о. министра культуры и спорта

Вместо уволенного из Кабмина Владимира Бородянского на должность министра культуры, молодежи и спорта временно назначено его первый заместитель Светлана Фоменко.

Об этом она сама сказала изданию LB.ua.

Она сообщила, что Кабмин назначил ее временно исполняющей обязанности главы данного министерства, пока на эту должность не найдут министра.

Светлана Фоменко родилась в 1976 году. Окончила Киевский университет имени Тараса Шевченко по специальности "Романо-германские языки и литература" (магистр). В 2011 году с отличием окончила Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "Публичное администрирование", специализация "Европейское сотрудничество". В 2015 году успешно закончила аспирантуру НАГУ, сочетая практическую международную деятельность с научными исследованиями в сфере европейской интеграции. Автор ряда научных публикаций.

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В 2004-2006 годах была советником директора Генеральной дирекции Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представителей. С марта 2007 года – главный специалист, с 2008 года – начальник отдела международного сотрудничества и европейской интеграции Управления международных связей аппарата ВО КМР (КГГА).

В 2013 году стала начальником Управления международного сотрудничества Министерства культуры Украины. С августа по декабрь 2014-го была заместителем министра культуры по вопросам европейской интеграции.

В 2015 году стала помощником-консультантом народного депутата Украины, заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности.

С апреля 2016-го первый заместитель Министра культуры Украины.

4 марта Верховная Рада назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, а потом сменила и Кабинет министров, в который вошли 15 министров (однако оставались четыре вакантных места: в Минобразовании, Минэнергетики, Минэкономики и Минкульте). Но уже сегодня Кабмином был назначен временный руководитель Минобразования.

Также Кабмин определился с временным руководителем Минэкономики.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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