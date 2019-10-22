Кабмин подвел итоги 50 дней работы

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Кабмин ставит перед собой целью удешевить квартплаты, привлечь миллиардные инвестиции, а в экономике Украины сделать прорыв. Чиновники говорят – это амбициозные, но, вполне реалистичные планы.

О них члены правительства заявили на неформальной встрече с журналистами четырех центральных телеканалов. В Кабмине подводят итоги 50 дней работы правительства. Съемочная группа "Сегодня" тоже поставила свои вопросы.

Вместе с Алексеем Гончаруком к съемочным группам четырех центральных телеканалов вышли министры финансов, соцполитики, и глава министерства энергетики.

Свое правительство Алексей Гончарук называет правительством технократов. Говорит: работают по 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Обновили команды всех министерств, провели аудит информационных систем, работают над ростом экономики и привлечением инвестиций.

"40% роста – это цель. И цель не только правительства, а цель наша общая. Это абсолютно реалистическая цель. Но условием для достижения этой цели является прекращение коррупции, прекращение влияния олигархов на органы государственной власти, и равные правила для всех. Это означает, по сути, успешно проведенную судебную реформа", – заявляет премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Эффект от уже принятых законов украинцы увидят минимум за год, уверены в правительстве. Говорят: одно из достижений – вовремя принятый бюджет. Рекордные суммы выделили на армию и дороги.

"Минимальная зарплата растет на 13,2%. Фонд оплаты труда всех бюджетников – педагогов, врачей, социальных работников, – все растет. Единственные, кому мы меньше увеличили зарплату – это непосредственно государственные служащие, у которых фонд оплаты труда растет исключительно на инфляцию. Этот рост может быть больше, если у нас в системе будет больше эффективности", – рассказывает министр финансов Украины Елена Маркарова.

Работы, твердят, немало. Сейчас министры работают над уменьшением цифр в платежках. Убеждены: коммуналка не должна превышать 15% дохода семьи.

"Мы, кроме того, что обеспечили большие запасы на складах топлива, а это означает стабильность, в том числе и на формирование тарифов, отрабатываем этот вопрос, чтобы украинец, бизнес, могли пойти и получить дешевый кредит именно на энергоэффективность. Энергоэффективность станет нашей национальной идеей", – заявляет министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Социальная политика должна стать более адресной. Деньги пойдут тем, кто в них действительно нуждается. В этом отопительном сезоне люди начнут получать монетизированную субсидию. Для детских домов семейного типа, военнослужащих и людей старше 60 лет упростили получение выплат. Критериев для получения субсидий не меняли.

"У нас субсидии начисляются с 15 октября, расчет сам идет, и даже если не начался отопительный сезон, эта субсидия начисляется и средства, которые, фактически, люди сэкономили на отоплении, они все равно придут в семьи, и могут быть использованы в другом отопительном месяце. Но это тот вид помощи, который остается в семье", – рассказала министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

В правительстве также заявили, что к зиме Украина готова. В хранилищах – рекордный запас газа – 21 млрд. кубометров.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября была представлена Программа деятельности Кабмина, которая позже была озвучена в парламенте. Правительство намерено в течение пяти лет завершить создание свободной от коррупции Государственной таможенной службы и назначить не менее 50% новых людей на должности руководителей отдельных структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов.

На днях Кабмин назначил нового главу НАПК. Теперь Национальным агентством по предотвращению коррупции будет руководить Наталью Новак.

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