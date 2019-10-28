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Кабмин согласовал назначение глав пяти ОГА

28 октября, 21:09

Кабмин собирался не в Киеве

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Кабинет Министров Украины сегодня, 28 октября, на своем выездном заседании в г. Мариуполь (Донецкая область) одобрил назначение глав Волынской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областной государственной администрации.

"Правительство согласовало назначение глав ОГА: Волынской – Погуляйка Юрия Михайловича; Полтавской – Синегубова Олега Васильевича; Сумской – Пащенко Инну Алексеевну; Хмельницкой – Габинета Дмитрия Анатольевича; Черновицкой – Осачука Сергея Дмитриевича", – сообщает пресс-служба Кабмина.

Кроме того, правительство назначило Биденко Артема Игоревича государственным секретарем Министерства культуры, молодежи и спорта.

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Принято решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины на Хорева Михаила Юрьевича.

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"Также уволены: заместитель министра развития громад и территорий – Кругляк Эдуард Борисович; заместитель министра инфраструктуры – Лавренюк Юрий Федорович; председатель Государственного агентства водных ресурсов – Овчаренко Ирина Ивановна", - отметили в Кабмине.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской ОГА. До назначения в областную государственную администрацию чиновник занимался привлечением инвестиций в Украину.

Как сообщали новости "Сегодня", бывший глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке 20 октября и заявил, что на то есть причина. Позже он опубликовал свое заявление в Facebook и процитировал слова героя романа Ивана Багряного "Сад Гетсиманский" – Андрея Чумака: "Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".

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Источник: Сегодня

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