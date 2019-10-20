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Кабмин утвердил госпрограмму развития Карпат

20 октября, 22:44

Программа направлена на улучшение социального и экономического развития

/ Фото: Depositphotos

Сегодня, 20 октября, на заседании Кабинет Министров Украины утвердил государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Сообщается, что программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий и включает широкий круг вопросов: построение дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, в частности Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О развитии региона украинских Карпат" (№ 543/2019).

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский хочет сделать из Чернобыля туристическую зону и дал Кабинету министров ряд поручений по реализации этих планов в течение трех месяцев. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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Как новости "Сегодня" сообщали ранее, Зеленский назвал сумму для восстановления Донбасса. А для того, чтобы привлечь деньги из-за границы на инфраструктурные проекты, глава государства пригласил иностранных инвесторов в Украину на форум в Мариуполь.

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Карпаты развитие Кабинет министров госпрограммы

Источник: Сегодня

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