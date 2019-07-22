Зеленский подписал указ о стимулировании развития Карпат

Документ направлен на социально-экономическое развитие региона

Фото: mtourism.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О развитии региона украинских Карпат" (№ 543/2019). Документ направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности, развитие рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.

Глава государства обязал Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020 – 2022 гг. с учетом Концепции развития горных территорий украинских Карпат.

Также, согласно тексту указа, правительство должно предусматривать в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.

Указ Президента вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский хочет сделать из Чернобыля туристическую зону и дал Кабинету министров ряд поручений по реализации этих планов в течение трех месяцев. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

​



​

Как новости "Сегодня" сообщали ранее, Зеленский назвал сумму для восстановления Донбасса. А для того, чтобы привлечь деньги из-за границы на инфраструктурные проекты, глава государства пригласил иностранных инвесторов в Украину на форум в Мариуполь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский подписал указ о стимулировании развития Карпат". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"