Зеленский подписал указ о стимулировании развития Карпат
Документ направлен на социально-экономическое развитие региона
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О развитии региона украинских Карпат" (№ 543/2019). Документ направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности, развитие рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.
Глава государства обязал Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020 – 2022 гг. с учетом Концепции развития горных территорий украинских Карпат.
Также, согласно тексту указа, правительство должно предусматривать в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.
Указ Президента вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский хочет сделать из Чернобыля туристическую зону и дал Кабинету министров ряд поручений по реализации этих планов в течение трех месяцев. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Как новости "Сегодня" сообщали ранее, Зеленский назвал сумму для восстановления Донбасса. А для того, чтобы привлечь деньги из-за границы на инфраструктурные проекты, глава государства пригласил иностранных инвесторов в Украину на форум в Мариуполь.
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