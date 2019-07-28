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Кабмин утвердил новую должность

28 июля, 03:48

Также, согласно постановлению, будут ликвидированы офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Фото: Кабинет министров Украины

В субботу, 27 июля, Кабинет министров Украины принял постановление о создании должности уполномоченного по правам людей с инвалидностью с образованием его аппарата.

Также, согласно постановлению, будут ликвидированы офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики и Департамент обеспечения документооборота и контроля.

В структуре Секретариата Кабинета министров "в рамках предельной численности работников Секретариата" будет создан Директорат взаимодействия с Верховной Радой Украины, Департамент обеспечения документооборота, управления организационно-аналитического обеспечения деятельности премьер-министра Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка.

Напомним, начиная с 21 мая новый президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо начал издавать указы о назначениях на должности согласно своих полномочий, определенных Конституцией для президента.

"Сегодня" собрали досье на членов команды президента Зеленского, в частности и на тех, кто был назначен на должности.


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Тег Кабмин, инвалиды, должность, обмудсман

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