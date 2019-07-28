Кабмин утвердил новую должность
Также, согласно постановлению, будут ликвидированы офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
В субботу, 27 июля, Кабинет министров Украины принял постановление о создании должности уполномоченного по правам людей с инвалидностью с образованием его аппарата.
Также, согласно постановлению, будут ликвидированы офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики и Департамент обеспечения документооборота и контроля.
В структуре Секретариата Кабинета министров "в рамках предельной численности работников Секретариата" будет создан Директорат взаимодействия с Верховной Радой Украины, Департамент обеспечения документооборота, управления организационно-аналитического обеспечения деятельности премьер-министра Украины.
Ранее президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка.
Напомним, начиная с 21 мая новый президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо начал издавать указы о назначениях на должности согласно своих полномочий, определенных Конституцией для президента.
"Сегодня" собрали досье на членов команды президента Зеленского, в частности и на тех, кто был назначен на должности.
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