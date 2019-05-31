Кадровая чистка: Зеленский уволил еще двух чиновников СБУ
Одного из сотрудников спецслужбы глава государства убрал сразу с двух должностей
После сегодняшнего увольнения одного высокопоставленного чиновника СБУ, президент Владимир Зеленский взялся и за других руководителей в спецслужбе, сообщает пресс-служба главы государства.
Так Зеленский подписал указ (№342) об увольнении Маликова Виталия Владимировича с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины, а следующим указом (№343) освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.
Кроме того, указом №344 глава государства уволил Валендюка Олега Сергеевича с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
Отметим, что глава государства решил всерьез перекроить руководящий состав спецслужбы. Так, например, 22 мая, на следующий день после инаугурации, Зеленский назначил Баканова первым замглавы СБУ и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.
Кроме того, 30 мая президент внес в Верховную Раду представления на увольнения главы СБУ Василия Грицака, министров Обороны и иностранных дел Степана Полторака и Павла Климкина соответственно. Стоит отметить, что Грицак ранее сам заявил об отставке.
В то же время в ЕС рассказали, какой видят реформу СБУ при новом президенте. Заместитель главы представительства Евросоюза в Украине Анника Вайдеманн отмечала, что отсутствие реформ в СБУ препятствует укреплению доверия и дальнейшей интеграции Украины в западные страны.
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