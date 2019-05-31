Кадровая чистка: Зеленский уволил еще двух чиновников СБУ

Одного из сотрудников спецслужбы глава государства убрал сразу с двух должностей

Фото: facebook.com/sluga95.

После сегодняшнего увольнения одного высокопоставленного чиновника СБУ, президент Владимир Зеленский взялся и за других руководителей в спецслужбе, сообщает пресс-служба главы государства.

Так Зеленский подписал указ (№342) об увольнении Маликова Виталия Владимировича с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины, а следующим указом (№343) освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Кроме того, указом №344 глава государства уволил Валендюка Олега Сергеевича с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Отметим, что глава государства решил всерьез перекроить руководящий состав спецслужбы. Так, например, 22 мая, на следующий день после инаугурации, Зеленский назначил Баканова первым замглавы СБУ и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Кроме того, 30 мая президент внес в Верховную Раду представления на увольнения главы СБУ Василия Грицака, министров Обороны и иностранных дел Степана Полторака и Павла Климкина соответственно. Стоит отметить, что Грицак ранее сам заявил об отставке.

В то же время в ЕС рассказали, какой видят реформу СБУ при новом президенте. Заместитель главы представительства Евросоюза в Украине Анника Вайдеманн отмечала, что отсутствие реформ в СБУ препятствует укреплению доверия и дальнейшей интеграции Украины в западные страны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Кадровая чистка: Зеленский уволил еще двух чиновников СБУ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"