Кадровый голод: Зеленский объяснил свои назначения во власти

Несмотря на недавний скандал вокруг главы Офиса президента Андрея Ермака, ни он, ни первый помощник главы государства Сергей Шефир не принимают участия в решении тех или иных кадровых вопросов.
Глава государства также заверил, что "ни одного кума или военного друга" он не назначил.
Об этом на пресс-конференции по итогам своего первого года президентства 20 мая заявил Владимир Зеленский.
"Ермак и Шефир совсем не занимаются кадровой политикой", – заверил президент, добавив, что его помощники могут только присутствовать при обсуждении некоторых должностей.
Зеленский уверяет, что ни Ермак, ни Шефир не формируют кадровую политику, но при этом он обсуждает с ними и кадровую политику в целом, и конкретных чиновников.
"В основном собеседования, если это касается кадровой политики правительства, проводит премьер-министр. У нас есть конкурсы. К выдаче справок для людей, которые попадают на конкурс, привлечены и правоохранительные органы, и СБУ... Я же не знаю, что это за люди. В целом, вся система конкурсов... В ней очень непросто разобраться. Например, почему один и тот же десяток человек в разных конкурсах? Финалисты в любом конкурсе – одна и та же тройка-пятерка человек. Я почему и говорю о кадровом голоде", – пожаловался глава государства.
При этом президент ответил на критику о том, что в его команду входят люди, которые работали при беглом президенте Викторе Януковиче.
"Вы говорите, что я привожу старых людей из системы Януковича. Может быть... Но скажите тогда кто? Любченко (новый глава налоговой службы. – Ред.), например, не был руководителем налоговой Украины. Мы тоже жили во времена Януковича... Не все люди, которые жили во времена Януковича, являются "людьми Януковича", – сказал Зеленский.
Президент уверяет, что кадры, за которое его критикуют, были выбраны исключительно за их профессионализм. Например, генпрокурора Ирину Венедиктову он назвал образованным человеком с опытом и званием, которая была нардепом, но не была раньше в Генпрокуратуре.
А место главы Офиса президента досталось Андрею Ермаку, поскольку он является опытным юристом, и Зеленский ему доверяет.
"Я не могу найти много людей, которые были бы и профессиональными, и чистыми. К сожалению, вызовы в кадровой политике ежедневны", – сказал Зеленский.
Напомним, одним из самых громких недавних назначений во власти стал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, которому досталась должность председателя Исполнительного комитета реформ.
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