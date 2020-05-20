Кадровый голод: Зеленский объяснил свои назначения во власти

Не все люди, которые жили во времена Януковича, являются "людьми Януковича", считает президент

Несмотря на недавний скандал вокруг главы Офиса президента Андрея Ермака, ни он, ни первый помощник главы государства Сергей Шефир не принимают участия в решении тех или иных кадровых вопросов.

Глава государства также заверил, что "ни одного кума или военного друга" он не назначил.

Об этом на пресс-конференции по итогам своего первого года президентства 20 мая заявил Владимир Зеленский.

"Ермак и Шефир совсем не занимаются кадровой политикой", – заверил президент, добавив, что его помощники могут только присутствовать при обсуждении некоторых должностей.

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Зеленский уверяет, что ни Ермак, ни Шефир не формируют кадровую политику, но при этом он обсуждает с ними и кадровую политику в целом, и конкретных чиновников.

"В основном собеседования, если это касается кадровой политики правительства, проводит премьер-министр. У нас есть конкурсы. К выдаче справок для людей, которые попадают на конкурс, привлечены и правоохранительные органы, и СБУ... Я же не знаю, что это за люди. В целом, вся система конкурсов... В ней очень непросто разобраться. Например, почему один и тот же десяток человек в разных конкурсах? Финалисты в любом конкурсе – одна и та же тройка-пятерка человек. Я почему и говорю о кадровом голоде", – пожаловался глава государства.

При этом президент ответил на критику о том, что в его команду входят люди, которые работали при беглом президенте Викторе Януковиче.

"Вы говорите, что я привожу старых людей из системы Януковича. Может быть... Но скажите тогда кто? Любченко (новый глава налоговой службы. – Ред.), например, не был руководителем налоговой Украины. Мы тоже жили во времена Януковича... Не все люди, которые жили во времена Януковича, являются "людьми Януковича", – сказал Зеленский.

Президент уверяет, что кадры, за которое его критикуют, были выбраны исключительно за их профессионализм. Например, генпрокурора Ирину Венедиктову он назвал образованным человеком с опытом и званием, которая была нардепом, но не была раньше в Генпрокуратуре.

А место главы Офиса президента досталось Андрею Ермаку, поскольку он является опытным юристом, и Зеленский ему доверяет.

"Я не могу найти много людей, которые были бы и профессиональными, и чистыми. К сожалению, вызовы в кадровой политике ежедневны", – сказал Зеленский.

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Напомним, одним из самых громких недавних назначений во власти стал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, которому досталась должность председателя Исполнительного комитета реформ.

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