Как будет работать закон о противодействии буллингу и сможет ли Украина расплатиться по кредитам: ТОП-5 новостей недели

Пока Россия поставляет новую технику боевикам, к независимой церкви Украины примкнул первый монастырь

Как будет работать закон о противодействии буллингу и сможет ли Украина расплатиться по кредитам: ТОП-5 новостей недели //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2b3/e86/5c42b3e86a25d.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2b3/e86/5c42b3e86a25d.jpg 2019-01-19T12:00:00+02:00 Политика Пока Россия поставляет новую технику боевикам, к независимой церкви Украины примкнул первый монастырь

Рынок земли, автокефалия, кредиты МВФ и война на Донбассе: читайте ТОП-5 главных событий, которыми жила страна на этой неделе, в специальном материале сайта "Сегодня".

Рада отказалась отменить мораторий на продажу земли

Верховная Рада не поддержала проекты постановлений об отмене решения депутатов от 20 декабря 2018 года по продлению моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. По результатам голосования обе депутатские инициативы были отклонены.

Некоторые депутаты считают, что в продлении моратория нет смысла, так как землю в любом случае нельзя продавать.

Отметим, что мораторий должен был вступить в силу с 1 января, однако его продление было заблокировано проектами постановлений от депутатов Алексея Мушака и Виктора Пинзеника, которые хотели отмены голосования от 20 декабря.

"Прошло 17 дней без моратория. Где все эти арабы, китайцы, евреи и другие люди, которые были должны скупить украинскую землю? За эти 17 дней не купили ни одного гектара земли. Последние 10 лет нужды в продлении моратория не было", – заявил Мушак.

В свою очередь нардеп Елена Сотник назвала мораторий профанацией, так как, согласно Земельному кодексу, рынок земли начнет работать после появления соответствующего закона.

Таким образом, теперь мораторий вступит в силу после публикации закона.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада в десятый раз продлила мораторий на землю. Изначально в парламент вносилось 16 законопроектов о моратории на продажу земли. В них депутаты предлагали отложить вопрос до 2024 или 2030 года, ввести "вечный" мораторий или разрешить создание рынка земли только после Всеукраинского референдума.

В Украине первый монастырь перешел из Московского патриархата в независимую церковь

В Хмельницкой области о переходе в ПЦУ сообщила община поселка Сатанов, религиозная деятельность которой проходит в древнем Свято-Троицком монастыре. Об этом сообщил на своей странице в Facebook митрополит Хмельницкого и Каменец-Подольского Антоний Махота. Таким образом, Свято-Троицкий стал первым монастырем в Украине, который перешел из Московского патриархата в независимую церковь.

"Община с. Сатанов-2, Городокского района, религиозная деятельность которой проходит в древнем Свято-Троицком монастыре, во главе со священнослужителем, (протоиерей Владимир Наглий) согласно проведенному собранию и поданному прошению 15/01/2019 года Божьего вошла в юрисдикцию Хмельницкой епархии Православной церкви Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, что процесс перехода церковных общин в Православную церковь Украины продолжается. Больше всего приходов, которые присоединились к ПЦУ – в Винницкой области.

Порошенко подписал закон о противодействии буллингу

Президент ПетрПорошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии буллингу (травле)" (№ 8584). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 173-4, предусматривающей, что буллинг (травля), то есть деяния участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был нанесен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего, влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 или 1700 грн) или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

В то же время эксперты сомневаются, что штрафы за буллинг помогут исправить ситуацию. В мире подвергается травле около 150 млн детей – каждый второй ученик в возрасте от 13 до 15 лет.

В 2019-2020 годах Украину ждут рекордные выплаты по кредитам

Украина нарастила валютные резервы до рекорда за пять лет, а потому стране хватит средств на пиковые выплаты по государственному долгу. Так, по расчетам Нацбанка, Украина в 2019-2020 годах должна выплатить 11,9 млрд долларов. В НБУ подсчитали, хватит ли стране денег для того, чтобы расплатиться.

"Многих волнует способность Украины выплатить такие средства. В настоящее время международные резервы составляют 20,8 млрд долларов США, то есть их достаточно для выполнения Украиной своих обязательств", – подчеркнули в НБУ.

При этом в Нацбанке рассчитывают, что на фоне значительных выплат накоплению резервов будет способствовать активное сотрудничество с международными финансовыми организациями. В частности, в 2019 году Украина ждет еще два транша МВФ по программе stand by.

Также пополнять резервы планируют пополнять за счет операций НБУ по выкупу избытка валюты на межбанковском валютном рынке.

Напомним, что по итогам 2018 года рост международных (золотовалютных) резервов (ЗВР) Украины составил 10,6%. Последний раз так много валюты в резервах Нацбанка находилось по итогам 2013 года, до аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Россия завезла на Донбасс "спецов" и новейшую технику для разведки

Россия перебросила на Донбасс специалистов по разведке и формируются диверсионно-разведывательные группы. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что РФ завезла "спецов" и новейшую технику для разведки.

"Для вооружения разведывательных подразделений российских оккупационных войск с территории РФ завезено новейшие разработки технических средств разведки и экспериментальные образцы оружия, в т.ч. для повышения эффективности борьбы с беспилотными летательными аппаратами", – говорится в сообщении.

Кроме того, страна-агрессор продолжает использовать временно оккупированные территории Донбасса, как полигон для испытаний своих новых образцов вооружений.

Напомним, что ранее украинская разведка сообщала о том, что на Донбассе боевики хаотично минируют территорию на передовой. Оккупанты активно используют запрещенные международными конвенциями противопехотные мины, ставя под угрозу жизнь мирных жителей.

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