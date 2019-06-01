Выбираем по старинке: как украинцы будут голосовать на досрочных выборах Рады

Внеочередные выборы пройдут по привычной смешанной системе. Чем она лучше и хуже других

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Избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду набирает обороты. При этом политические баталии вокруг вопроса, по какой системе нужно проводить эти выборы – пропорциональной с открытыми списками, пропорциональной с закрытыми, смешанной – вконец запутали избирателя.

Скажем сразу: нынешние выборы будут проходить по старой, хорошо знакомой украинским избирателям смешанной системе. Точно по такой системе, предполагающей, что половина состава парламента избирается по партийным спискам, половина – по мажоритарным округам – была избрана Верховная Рада нынешнего созыва. Тем не менее, понимать разницу, положительные и отрицательные стороны той или иной системы выборов будет небесполезно. Особенно в свете того, что (возможно) уже следующий парламент мы будем избирать по другому принципу: за внедрение пропорциональной системы с открытыми списками выступает новый глава государства Владимир Зеленский. Да и Избирательный кодекс, утвержденный парламентом в первом чтении, предполагает именно такую систему.

Мажоритарщики ближе к народу

В мире существует множество вариаций избирательных систем. Но основных видов всего три: мажоритарная, пропорциональная и смешанная. И все три за годы независимости Украина испробовала – с тем или иным успехом.

Исторически первой системой, по которой проводились выборы в парламент, была система мажоритарная. Именно по такой системе избиралась в полном составе Верховная Рада ІІ созыва в 1994 году (парламент І созыва был избран еще до провозглашения Украиной независимости). Основной принцип мажоритарных выборов – избиратели в конкретном округе выбирают конкретного депутата.

Преимущества этой системы нам хорошо известны: при наличии проблем люди могут обратиться (и обращаются) к народному депутату, и есть шанс, что проблема будет решена. Мажоритарная система позволяет более точно, филигранно представить в Верховной Раде интересы тех или иных регионов. Мажоритарщики делают все возможное, чтобы "выбить" для своего округа деньги в бюджете, и достаточно щепетильны в вопросах голосования.

"Я "списочник", поэтому у меня редко спрашивают, почему я голосовал за тот или иной проект. А мажоритарщика, когда он приезжает в округ, каждый раз избиратели спрашивают, – рассказал сайту "Сегодня" народный депутат Дмитрий Тымчук. – Если что не так, сразу следует вопрос: что это за ерунда? То есть мы несем коллегиальную политическую ответственность, а мажоритарщики – персональную", – говорит народный депутат.

Что касается недостатков, то они тоже есть. Правда, избиратель ощущает их чаще косвенно. Парламент, избранный по мажоритарной системе, разношерстен и менее договороспособен. Согласитесь, 450 депутатам гораздо сложнее выработать общее видение решения тех или иных вопросов, нежели лидерам 5-6 фракций. В парламенте мажоритарщики так или иначе группируются, создавая на парламентском уровне прообразы партий. Один в поле не воин, и, чтобы иметь больше шансов на утверждение законопроекта, депутат вынужден искать союзников. А для этого – идти на компромиссы, порой в ущерб интересам избирателей. В принципе, в тех странах, где мажоритарная система выборов практиковалась достаточно долго, со временем сложились устойчивые двухпартийные системы.

В Украине эксперимент с чистой мажоритаркой закончился неудачно. Во-первых, в 1994 году была избрана не самая удачная вариация этой системы: выборы проводились в два тура (как сейчас – президентские). Причем во втором туре кандидат должен был набрать не менее 50% голосов. В итоге часть округов так и остались без депутатов. Во-вторых, как показала практика, мажоритарщики более подвержены влиянию других ветвей власти, как правило, ответственных за распределение бюджета: президента, Кабмина, губернаторов. Наконец, эксперты в области выборов одним из самых серьезных недостатков такой системы называют подкуп избирателей кандидатами-мажоритарщиками в ходе выборов.

"Подкуп в мажоритарных округах – действительно серьезная проблема, – рассказал сайту "Сегодня" глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. – Особенно это заметно по сравнению с выборами по пропорциональной системе".

"Компромиссный" вариант

Вторая по очередности система, опробованная в Украине, – смешанная. Впервые она была введена на выборах народных депутатов в 1998 году. И после этого с небольшим перерывом практиковалась постоянно. Как уже отмечалось, именно по такой системе мы выбираем депутатов и на нынешних выборах.

Принцип системы: часть парламентариев избираются по спискам политических партий, часть – по мажоритарным округам. Далее следуют вариации. В разных странах мажоритарщикам и партиям отдают различное число мандатов: принятая в Украине пропорция 50 /50 – не аксиома для смешанной системы. Более того, есть страны, где одна палата парламента избирается сугубо по пропорциональной системе (партийным спискам), вторая – по мажоритарной. Это тоже считается смешанной системой.

Поскольку система вобрала в себя элементы пропорциональной и мажоритарной систем, она характеризуется выраженными в большей или меньше степени достоинствами и недостатками обеих. Среди первых – возможность формирования и укрепления партий. Как крупных идеологических, так и небольших, в том числе региональных. Также смешанная система сохраняет через мажоритарщиков сильную связь законодательного органа и избирателей. При этом парламент более устойчив к влиянию извне, нежели при мажоритарной системе, но менее – чем при системе пропорциональной. В общем, казалось, "золотая середина". Однако некоторые ученые полагают, что смешанная система наиболее опасна для начинающих демократий, поскольку дает почву для развития множества низкорейтинговых, маловлиятельных партий, подрывая тем самым формирование мощных партийных структур. В общем, пословица "где два украинца, там три гетьмана" – это не только о нас.

Впрочем, для борьбы с этой болезнью уже давно выдумано "лекарство": повышенный проходной барьер. Чем выше барьер при смешанной системе, тем меньше соблазнов у "карманных" партий пытаться играть свою игру. Чтобы пройти в парламент, политструктуры вынуждены объединяться, сливаться либо создавать блоки – если это позволяет законодательство.

На нынешних выборах мы, возможно, в последний раз будем выбрать по смешанной системе. На участках привычно получим два бюллетеня. В одном из них будет список партий с первой пятеркой кандидатов. Во втором – список кандидатов по мажоритарному округу. Таким образом, в парламенте будущего созыва наш голос будет представлен партией, за которую мы проголосовали, и конкретным депутатом, избранным по нашему округу.

"Закрытые" списки

Еще одна популярная система – пропорциональная, то есть система выборов по партийным спискам. Ее мы уже тоже проходили: на парламентских выборах 2006 и 2007 года депутаты избирались именно по этой системе. В ней, как и в других системах, есть много вариаций и нюансов.

"Прошу вас принять… Избирательный кодекс и сделать открытые списки", – сказал президент Владимир Зеленский, обращаясь к Верховной Раде в инаугурационной речи. Что это такое – "открытые списки" - и чем они отличаются от закрытых?

Инаугурационная речь Зеленского в Раде

"Закрытые списки", конечно, не закрыты в буквальном смысле слова. Они публичны, избиратель может с ними ознакомиться и прочесть информацию о каждом кандидате из списка – будь у него порядковый номер 1 или 100. Именно по закрытым партийным спискам проводились выборы 2006-2007 годов. "Закрытыми" называют партийные списки потому, избиратель не может влиять на очередность расстановки кандидатов в списке. Эту очередность устанавливает сама партия на своем съезде. И нам, по сути, приходится либо соглашаться с мнением политсилы и голосовать за не, либо не принимать это мнение.

Как рассказал сайту "Сегодня" Алексей Кошель, недостаток пропорциональной системы с закрытыми списками в том, что партии имеют возможность поместить в список кого угодно – хоть криминальных авторитетов, хоть одиозных политиков. Причем, если рейтинг партии высок, непопулярные лица размещаются во второй, третьей и так далее десятках. Туда, куда интерес среднестатистического избирателя обычно не дотягивается. Первые же позиции отдают уважаемым, авторитетным и популярным людям, которые, таким образом, служат "паровозом" для всего списка. Разумеется, такая система несет риски "продажи" мест в списках партийными лидерами.

Кроме того, сильны перспективы либо потери лидерами контроля над частью депутатов, прошедших по спискам (обилие в парламенте т. н. депутатских "тушек" после выборов 2006-2007 годов – тому доказательство). Либо – если законодательство предполагает императивный мандат, то есть лишение полномочий депутата, пошедшего против воли партии, – диктатуру партийных лидеров.

Впрочем, все зависит от степени "жесткости" императивного мандата. Сейчас, к примеру, Конституция Украины предусматривает, что депутат, который прошел по партийным спискам, но не вошел во фракцию соответствующей партии либо же вышел из нее, лишается полномочий. И это не мешает некоторым нардепам, де-юре оставаясь во фракции, де-факто голосовать вопреки ее решениям, порой в унисон с оппонентами.

"Мне удивительно, как, например, можно быть депутатом фракции, носящей имя президента, и выступать исключительно с критикой президента? При этом отказываясь выходить из фракции потому, что в таком случае теряешь мандат? – говорит Дмитрий Тымчук. – В принципе, это вопрос морали. Либо ты разделяешь позиции политсилы, возможно, не все и не всегда, но в большинстве. Либо клади мандат на стол".

Если же говорить о достоинствах пропорциональной системы, то это, прежде всего, возможность становления партийных структур, большая самостоятельность парламента, большая его эффективность ввиду того, что нескольким фракциям гораздо проще достичь компромисса, даже по самым сложным вопросам. В целом с точки зрения интересов государства пропорциональная система – по закрытым или открытым спискам – более действенна с точки зрения государственного строительства, решения стратегических задач государственного уровня.

Резюмируя, отметим, что, по сути, на нынешних выборах половину парламента мы будем избирать по пропорциональной системе с закрытыми списками.

"Открытые" списки

Вот что для украинского избирателя действительно внове, так это пропорциональная система с открытыми списками. Так мы еще не избирали.

"Владимир Зеленский призвал принять Кодекс, предполагающий открытые списки. Но на самом деле, чтобы подготовить выборы по открытым спискам, нужно не мене полугода. Это не только новая, но и достаточно сложная система", – рассказал Алексей Кошель.

Если кратко, отличие системы с открытыми списками от системы с закрытыми в том, что в первой избиратель имеет возможность влиять на то, какой из представителей партии, фигурирующих в списке, пройдет в парламент, а какой – нет. Вариаций, каким образом это достигается, также множество.

В проекте Избирательного кодекса, принятом Верховной Радой в ноябре 2017 года, предполагается следующая процедура. Территория Украины делится на 27 округов. Для каждого округа каждая партия, принимающая участие в выборах, формирует партийный список из не менее чем пяти кандидатов. Избиратель на выборах отдает свой голос за партию и сразу (по желанию) за конкретного кандидата из представленного списка. Кандидат, получивший больше голосов, имеет больше шансов попасть в парламент. Впрочем, избиратель волен и не голосовать за кандидата из списка, поддержав только партию.

Пропорциональная система с открытыми списками считается более прогрессивной по сравнению с закрытыми. Во-первых, она минимизирует "партийный диктат", равно как и возможность продажи мест в списках. Во-вторых, позволяет избирателю "фильтровать" кандидатов, не пропуская в парламент криминалитет, одиозных лиц и просто политиков, не выполняющих свои обязательства перед народом.

Предложенная проектом Избирательного кодекса система открытых списков, кроме того, несет в себе сильные элементы мажоритарной системы. Фактически народу предлагается своеобразный микс, где сильные стороны мажоритарной и пропорциональной систем объединены. Впрочем, есть риск, что такая системы на практике проявит и отрицательные элементы обеих систем.

"Сегодня существует множество мифом вокруг "открытых списков", – отмечает Алексей Кошель. – К примеру, что они позволят преодолеть такие негативные моменты, как подкуп избирателей, продажу мест в списках. Действительно, система может уменьшить масштабы подкупа избирателей. Но не искоренить проблему совсем. В округах всегда будут политики, которые захотят заплатить, чтобы получить немного больше голосов, чем конкурент", – говорит глава КИУ.

В любом случае, стоит понимать, что недостатки, равно как достоинства всех упомянутых систем зависят, в первую очередь, от политической культуры в государствах, где они применяются.

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