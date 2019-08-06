Алексей Гончарук / Фото: president.gov.ua

Как победить контрабанду в Украине: у Зеленского назвали главные шаги https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA 2019-08-06T12:12:00+03:00 Политика Общий объем потерь госбюджета от контрабанды достигает миллиардов долларов ежегодно, отметил Гончарук

Новая власть уже объявила "войну" контрабандистам – недавно президент Владимир Зеленский подписал указ о борьбе с коррупцией на таможнях. В свою очередь заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук уверен, что главное решение проблемы – перезагрузка кадрового состава таможни.

Об этом он рассказал "Экономической правде".

По его словам, после анонсирования президентом жесткой борьбы с контрабандой, контрабандисты серьезно сбавили обороты.

"Точных цифр о масштабах контрабанды сегодня нет ни у кого. Посчитать ее просто невозможно. С уверенностью можно сказать, что общий объем бюджетных потерь достигает миллиардов долларов ежегодно. Сколько этих миллиардов – пять, семь или десять – покажет время. В последние месяцы мы с разных таможен получали сигналы о том, что контрабанда остановилась. Но, конечно, мы понимаем, что это несистемное решение и его недостаточно", – сказал Гончарук.

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Главным условием в борьбе с контрабандой он называет смену руководства таможни.

"Это главный фактор и первый шаг, который нужно сделать. Если на отдельных таможнях один и тот же человек по десять лет руководит таможней, то можно сколько угодно ставить эксперименты по борьбе с контрабандой и практиковать различные подходы, но в конечном итоге эти люди тебя переигрывают. В данном случае кадры решают очень много. Я очень рассчитываю на то, что Максиму Нефьодову (глава государственной таможенной службы – ред.) удастся создать новую институцию с хорошим кадровым составом", – подчеркнул замглавы Офиса президента.

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Гончарук также отмечает еще два важных момента – ликвидация политической коррупции и коммуникация с иностранными таможнями, чтобы видеть реальные объемы и перечень товаров, пересекающих границу.

"Контрабанда в стране существует, потому что все это время с нее кормились политики. Сейчас это гарантированно прекратится, потому что, на мой взгляд, у новой команды такой мотивации нет. Нужно наладить много технических вопросов, создать IT-инфраструктуру, построить процессы риск-менеджмента, но если мы наладим обмен информацией с нашими торговыми соседями и исчезнет элитарная коррупция, то ситуация с контрабандой серьезно изменится", – сказал он.

Он рассчитывает на максимальное упрощение таможенного оформления и считает, что усиление ответственности за нарушения не дадут серьезного результата.

"На мой взгляд, усиление ответственности необходимо, однако само по себе оно не сработает. С этого точно не нужно начинать. Если сейчас повысить ответственность, то это просто приведет к увеличению размера взяток. Сначала нужно изменить процессы, людей, наладить обмен информацией, а затем усиливать ответственность", – пояснил Гончарук.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент потребовал от и.о. главы ГФС принять жесткие решения по руководителям (таможен – Ред.) четырех областей – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой. Однако спустя несколько дней Зеленский призвал Власова уйти в отставку. Свое требование глава государства объяснил тем, что тот не уволил руководителей таможен в четырех областях. В итоге 17 июля Кабмин уволил Власова.

Таможенную службу Украины и украинский рынок контрабанды ждут большие перемены. Заниматься реформированием таможенной службы и борьбой с контрабандой будет недавно назначенный главой Таможенной службы Украины Макс Нефьодов. О каких изменениях уже было заявлено и какой экономический эффект может иметь реформа таможенной службы, разбирался сайт "Сегодня". Читайте подробней в материале: "Революция на таможне: что намерена поменять новая власть".

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