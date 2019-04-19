Как Порошенко и Зеленский шли к дебатам: хронология событий

Вопрос президентской дискуссии превратился в шоу, настоящую битву видеороликов, дошло даже до анализов

Дебаты – 2019. Встречи претендентов на президентскую булаву украинцы ждут, кажется, больше, чем второго тура выборов. Скандального размаха тема приобрела благодаря соцсетям. Как Петр Порошенко и Владимир Зеленский шли к политической дуэли? "Сегодня" проследили хронологию событий.

Дебаты вокруг дебатов начались сразу после первого тура выборов. Не прошло и суток после него, как Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на разговор с глазу-на-глаз в прямом эфире. Порошенко говорил, что тот, кто будет уклоняться, он будет знать, что ему нечего сказать.

На что Зеленский ответил: "Мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь? Нет!". Много планов, ракурсов и призыв сдать анализы. "Стране нужен здоровый президент". Такими условиями, в конце концов, отреагировал на вызов гаранта лидер "ЗеКоманды": "Жду вас здесь, на НСК "Олимпийский".

Слово за слово. И вопрос дебатов превратился в шоу, настоящую битву видеороликов.

"Стадион так стадион", – отметил действующий президент.

Пока "Общественное телевидение" готовилось к техническому сопровождению дебатов по закону, в студии, и на это государство выделило около шести миллионов гривен.

"Мы будем их ждать. То есть отношение к этим дебатам в определенной степени является отношение к закону", – сказала глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Но неожиданно в игру вступили медицинские лаборатории – кандидаты в президенты сдавали анализы. Петр Порошенко пришел на "Олимпийский".

"Владимира Александровича не было. Я пришел, а тебя нет…", – вспомнил президент слова из известной песни.

Зеленский выбрал частную лабораторию в другом районе столицы и объяснил свой выбор итак: "На "Олимпийском" нет лаборатории. Мы говорим не о тех, кто берет кровь. Очень важный момент. Мы говорим о лабораториях".

Тем временем возникли вопросы именно к человеку, который, судя по видео, делал забор крови у кандидата Зеленского.

"Врач, который непосредственно принимал анализы, он так же связан с Зеленским, потому что снимался в сериале "Сваты", – сказал спикер избирательно штаба Порошенко Олег Медведев.

В конце концов, фокус внимания сместился на время проведения дебатов. Кандидаты стали соревноваться, кто навяжет оппоненту свою дату: назывались и 14 апреля, и 19-е. За этой погоней онлайн-обращений утратилось главное. Важно не место и не время, а ответы. Впрочем, оба кандидата таки сошлись в словесном поединке. В телевизионно-телефонном формате одного из политических ток-шоу.

Читайте все подробности вокруг дебатов между Порошенко и Зеленским.

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