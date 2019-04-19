Порошенко и Зеленский раскрыли карты: главные заявления кандидатов в президенты

О чем говорили кандидаты в перерыве между первым и вторым туром

Фото: Сегодня

В пятницу, как ожидается, в Киеве, на НСК "Олимпийский", состоятся дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Очная встреча двух кандидатов подытожит избирательную кампанию – впереди останутся лишь голосование во втором туре, подведение итогов и объявление победителя гонки.

Три недели, отделяющие первый тур выборов от второго, кандидаты и их команды использовали на то, чтобы привлечь симпатии избирателей на свою сторону. О чем говорили и к чему апеллировали Петр Порошенко, Владимир Зеленский и представители их команд – в кратком обзоре сайта "Сегодня".

О дебатах

Вопрос о проведении дебатов был поднят едва ли не на следующий день после выборов первого тура. Подняли его сторонники действующего президента, которые в социальных сетях начали призывать Владимира Зеленского согласиться на дебаты.

Владимир Зеленский принял вызов, но поставил свои условия: дебаты должны состояться на НСК "Олимпийский", а не в студии Общественного телевидения, как это предусмотрено постановлением ЦИК.

"Я принимаю вызов. Жду вас здесь, на НСК "Олимпийский", – сказал Зеленский в телеобращении к президенту Порошенко.

Зеленский выставил оппоненту ряд условий, среди которых – сдача кандидатами анализов на отсутствие в крови алкоголя и психотропных веществ.

"Дебаты делаются не ради зрелища на стадионах. Это серьезная дискуссия о будущем Украины, об историческом векторе, о приоритетах… Но стадион, так стадион. Я жду вас", – ответил в тот же день Петр Порошенко.

Затем была сдача анализов, дебаты 14 апреля на НСК "Олимпийский", организованные командой Порошенко, на которые Зеленский изначально идти отказался. Долгие переговоры команд, решение ЦИК перенести время "официальных дебатов" на Общественном. И в результате – выстраданный компромисс.

О войне на Донбассе

Петр Порошенко постарался убедить народ, что вопрос прекращения войны на Донбассе может быть решен в ближайшее время.

"Мое твердое убеждение, что нам удастся выйти на условия, когда мне удастся принести мир на Донбасс. Это может быть сделано в ближайшее время", - сказал глава государства.

Несколько позже Порошенко конкретизировал свое видение, дав понять, что, как минимум, компонент безопасности "минских договоренностей" может быть решен в течение года.

"Как только компонент безопасности "минских договоренностей" будет установлен, (необходимо будет) сразу же перейти к переговорам о политическом урегулировании и попробовать не позднее марта 2020 года провести местные выборы и таким образом завершить политический процесс и имплементировать эту часть "минских соглашений", – сказал Петр Порошенко.

Владимир Зеленский, не очень удачно высказавшийся о войне еще накануне второго тура ("Нужно прекратить стрелять"), что было немедленно использовано оппонентами, в перерыве между турами воздерживался от конкретизации своих планов относительно прекращения агрессии России.

В эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1" кандидат отметил, что не готов отдать приказ начать военные действия, чтобы освободить Донбасс военным путем. Говоря о том, будут ли амнистированы сепаратисты, кандидат отметил, что "никто прощать бандитов не будет". Также в интервью "РБК-Украина" Зеленский сказал, что Владимир Путин является для него врагом.

О евроатлантическом выборе Украины

Петр Порошенко продолжил позиционировать себя как единственного политика, способного гарантировать неизменность курса Украины в ЕС и НАТО.

"Страна сегодня на распутье: или мы уверенно продолжаем движение в ЕС и НАТО, или наступает реванш. И это не будет резкий поворот сразу, это будет малозаметное, ползучее, но уверенное возвращение в сферу российского влияния", - сказал Петр Порошенко в одном из своих обращений к нации.

Также президент конкретизировал сроки подачи заявки на вступление в ЕС.

"Если будут продолжены реформы, если будет парламентская поддержка нашей программы относительно будущего членства в ЕС и НАТО, абсолютно реально, чтобы в 2023 году мы подали заявку на вступление. Также в 2023 году мы должны выйти на позицию, когда из Украины будет принят План действий по членству в НАТО", – сказал Петр Порошенко, выступая на НСК "Олимпийский" 14 апреля.

Порошенко также подтвердил, что вступление в ЕС будет проводиться посредством референдума. Но, по его словам, вопрос будет стоять не "идти или не идти", а готовы ли украинцы делегировать часть полномочий наднациональному органу.

Владимир Зеленский, в свою очередь, также не подвергает сомнению курс Украины в Евросоюз. При этом он считает, что референдум по НАТО нужно проводить лишь после серьезной информационной кампании, поясняющей людям, почему Украине нужно вступать в блок.

"Почему мы говорим про Европу, НАТО и про референдум? Когда люди будут готовы, тогда только референдум. Вы же понимаете – мы выбрали направление в Европу, однозначно, мы хотим быть не совком, мы хотим быть европейским государством. Да, да, да, НАТО – класс, безопасность, уровень армии, все понятно. Но я хочу объединить страну. Я буду каждый день записывать видео к восточным регионам Украины и говорить им: смотрите, НАТО – не зверюга, не проглотит вас", - сказал Владимир Зеленский.

О языковом вопросе

В перерыве между турами оба кандидата постарались смягчить свои позиции по вопроса языка, в определенной мере заигрывая с электоратом оппонента. Так, Владимир Зеленский отметил, что у него нет намерения отменить языковые квоты на ТВ и радио, но есть намерения изменить принципы. По его мнению, переход вещателей на украинское вещание необходимо стимулировать соответствующими налоговыми льготами

"Вы считаете, что нужны были бы квоты? Я вам отвечу очень быстро. Через год я как бизнесмен и все крупные телевизионные бизнесмены без закона про квоты, без этих палок перешли бы в основном на украинский язык, и все", – сказал Владимир Зеленский.

В свою очередь, Петр Порошенко сделал реверанс в сторону русскоязычных сторонников Зеленского.

"Мы должны сохранить Украину, и никто не будет посягать на ваше право говорить на русском. Я очень хорошо вас понимаю – я сам русскоязычный. Я уже несколько раз говорил, что раньше говорил только на русском… Человеку нужно создать комфортные условия и ни в коем случае не запрещать общаться на том языке, на котором он говорит", – сказал Петр Порошенко.

О реформах

Петр Порошенко заявил, что намерен продолжить начатые им реформы в самых разных сферах. В частности, логичным продолжением децентрализации действующий президент видит ликвидацию должности губернатора.

"Сразу после президентских выборов я буду инициировать внесение изменений в Конституцию, где должности губернаторов будут ликвидированы. Исполнительная власть передается громадам, а контрольные функции будут у префектов", – сказал Петр Порошенко.

Помимо этого, он задекларировал решимость продолжить или провести целый ряд реформ в экономической сфере. В том числе выразил уверенность, что парламент поддержит закон о налоге на выведенный капитал, принятия которого уже несколько лет требует бизнес. Также Петр Порошенко заявил о намерении изменить свою кадровую политику.

"Я тщательно проанализировал результаты первого тура. Были сделаны, в частности, выводы относительно кадровой политики. Подчеркиваю, что во время своей второй каденции места в нашей команде – команде правительственной, команде президентской – должны получить люди, которые имеют несколько характеристик. Это должны быть молодые люди, люди, которые хорошо себя проявили в программе децентрализации, лидеры объединенных громад", - сказал Петр Порошенко.

Свою команду представил также Владимир Зеленский. Советники кандидата наработали пакет реформ в каждой из вверенных сфер – начиная от сферы безопасности и обороны, экономики, медицины и заканчивая проектами диджитализации управления и страны.

По словам Владимира Зеленского, одним из первых инициированных им законопроектов будет проект закона об импичменте. Сам он не намерен быть главой государства больше одного срока.

"Иду на пять лет. В нашей стране никому нельзя давать пока возможность во время первого срока думать, что ты будешь делать дальше, - через пять лет. Работай здесь и сейчас. Твори историю, делай все, что можно", – сказал Владимир Зеленский.

Также кандидат выступил за легализацию медицинской марихуаны, за детенизацию капиталов с уплатой определенного налога государству, против легализации оружия.

Если резюмировать, по большому счету, в период между первым и вторым туром кандидаты сделали все, чтобы понравиться как можно большему числу избирателей. Для этого они смягчили собственную риторику по многим острым для общества вопросам. И это, безусловно, позитив: кто бы ни стал в итоге президентом, он уже демонстрирует, что готов прислушиваться ко мнению всех украинцев.

Есть надежда, что сегодня в ходе дебатов кандидаты ответят на вопросы, на которые еще не получены ответы, и народ получит окончательное представление, чего нам ожидать после выборов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как "Сегодня" совместно с американской компанией "Edison Research" изучали настроения украинцев перед вторым туром президентских выборов.

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