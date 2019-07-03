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Новую Раду ждут проблемы: политолог объяснил, в чем риски

3 июля, 08:53

В каждом парламенте есть принципиальные депутаты, которые идут против линии своей партии и фракции, говорит Гарань

Фото: УНИАН

Одна из опасностей нового парламента – плохая управляемость. Эксперты единогласно высказывают мнение, что с этим руководители новых политсил столкнутся уже через год работы парламента, возможно, раньше.

Об этом политолог, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

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"Допустим, у "Слуги народа" будет очень разношерстный список. И поскольку фракция будет очень большая, она будет трудно управляемой. В ней могут возникнуть несколько центров влияния, – говорит эксперт. – Но определенная управляемость должна быть. Потому что, если фракция распадается на группы по интересам, как ними управлять?".

При этом, по его словам, самая большая проблема будет все же не со списочниками, а с мажоритарщиками. Пройдя в парламент от определенной политической силы, они, в отличие от списочников, не обязаны входить в состав фракции этой политсилы. Но если в лояльности "старых" политиков лидеры партий могут быть более-менее уверены, то как поведут себя парламентские неофиты – неизвестно.

"Я думаю, что в каждом парламенте есть принципиальные депутаты, которые идут против линии своей партии и фракции. С одной стороны, это свидетельство определенной демократизации как парламента, так и партий. С другой – есть определенная опасность. Кто-то из таких депутатов может стать "тушками". Особенно это касается мажоритарщиков", – говорит Гарань.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

Больше мнений других экспертов читайте на сайте "Сегодня": "ОСББ в Верховной Раде", или Три проблемы будущего парламента".


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Тег Рада, эксперт, политолог, тушки, гарань, выборы в парламент

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