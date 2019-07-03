"ОСББ в Верховной Раде", или Три проблемы будущего парламента

Обилие "новых лиц" в Верховной Раде следующего созыва грозит политическими кризисами

Верховная Рада Украины. Фото: AFP

По результатам внеочередных выборов в Верховную Раду Украины парламент серьезно обновится. Этот факт не вызывает практически никаких сомнений как у участников выборов, так и у экспертов. Но будет ли это обновление не только по форме, но и по сути? С какими сложностями придется столкнуться будущим народным депутатам, многие из которых до этого года не помышляли о политике? Как долго будет продолжаться процесс их ознакомления с "real politics", и чем закончится адаптация?

Тренд на новое

Нынешние выборы действительно показали феноменальную "заряженность" политических сил на продвижение в политику новых лиц. Безусловно, лидируют по этому показателю новые партии: "Слуга народа" Дмитрия Разумкова и "Голос" Святослава Вакарчука. "Слуга народа" вообще заняла принципиальную позицию: в парламент от этой политической силы идут лишь те, кто ранее не был связан с публичной политикой. В связи с чем она вынуждена была отказать некоторым дружественно настроенным парламентариям из Верховной Рады нынешнего созыва.

Впрочем, тренд оказал существенное влияние и на политические силы, представленные в нынешней Верховной Раде. В большей или меньше степени обновили ряды кандидатов, идущих как по спискам, так и по мажоритарным округам, практически все.

"Следующий созыв парламента стал в определенной мере заложником запроса общества на обновление власти. После победы на президентских выборах Владимира Зеленского обновление стало своего рода политическим фетишем. Вплоть до того, что порой ставку на обновление делали там, где это даже не было оправдано", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" директор Института социально-политического проектировании "Диалог" Андрей Миселюк.

В целом, по данным Комитета избирателей Украины, из 427 народных депутатов парламента нынешнего созыва по спискам политсил на этих выборах баллотируются всего 115. Впрочем, значительная часть действующих парламентариев идут на выборы по мажоритарным округам.

Тем не менее динамика рейтингов, демонстрируемая соцопросами, позволяет говорить, что в Верховную Раду нового созыва пройдет рекордное число новых лиц. Новых не только в парламенте, но и политике в целом.

"Парламент обновится существенно. Предыдущий парламент обновился на 56%, этот же может перебить рекорд, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань. – Другой вопрос, будет ли это действительно новое качество. В 2014 году пришло много новых людей. Но значительная их часть продолжили играть по старым правилам".

Проблема №1. Неопытность

При этом обновление парламента несет в себе как позитивы, так и негативы, отмечают эксперты. Наибольшие опасения вызывает неопытность будущих парламентариев. Причем неопытность не столько в той сфере, из которой пришли кандидаты (с этим как раз вопросов, по большому счету, нет), сколько политическая неопытность.

"Часть кандидатов не имеют политического опыта. Да, в парламент идет много представителей гражданского сектора, и это хорошо. Но работа в парламенте – это, прежде всего, командная игра. И как они будут играть в команде – вопрос", – отмечает Алексей Гарань.

Политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко считает, что появление в парламенте значительного числа неопытных политиков несет в себе определенные риски и вызывает множество вопросов, на которые ответов пока нет.

"К примеру, как поведут себя ребята-антикоррупционеры, работавшие в разных антикоррупционных структурах? Они заходят в парламент с пачками компромата, которым они привыкли не столько торговаться, сколько выкладывать на публику и смотреть, что из этого получится. Это же их стиль. И таких в Раде будет много. Как они себя будут вести, не знает никто, включая их самих. Одно дело – быть общественником. А другое – депутатом, который имеет рычаги, чтобы не просто выносить на публику, но и влиять на силовые органы, требовать расследования и так далее. А как они и другие неофиты поведут себя, когда появятся соблазны? А они появятся", – говорит Андрей Еременко.

Итогом прихода новых людей в парламент станет то, что старая система политических договоренностей, как минимум, начнет давать сбои, максимум – перестанет работать. А на формирование новых механизмов, учитывающих новые реалии, нужно время.

"Есть определенный механизм, как решать вопрос в парламенте. Процедура, понятно, что неофициальная. Ты идешь туда-то, договариваешься с этим. Вопрос решается. И вот приходят люди, которые эту схему не понимают. Как они себя проведут, если коллега в ответ на их просьбу "Смотри, какой классный закон, проголосуй!" скажет: "А ты взамен проголосуй за мой!" Это стандартный политический торг, так происходит везде, во всех странах. Но как новые люди, те же антикоррупционеры, поведут себя, когда окажутся в таких переговорах, столкнутся с политическими реалиями, закулисьем? И как тогда решения принимать? Где точки давления на них? Отсутствие ответа на этот вопрос гарантирует, что решения в новом парламенте некоторое время будут проходить плохо, потому что старый механизм уже работать не будет, а новый еще не отладится", – отмечает Андрей Еременко.

При этом, по его словам, пройдя через политический кризис, в итоге парламент создаст новый принцип политического взаимодействия. Эксперт предположил, что с точки зрения интересов государства он будет эффективнее существующего.

Проблема №2. "Разновекторность"

Второй проблемой нового парламента станет "эффект случайных людей", отмечают эксперты.

"Второй тренд, который задал Зеленский, – детализация уничтожает рейтинг. Потому многие парламентские силы и даже мажоритарщики предпочитают не вдаваться в детали относительно своих планов. Если это и хорошо для выборов, то может быть плохо для последующей совместной работы. Сейчас избиратели думают, что новое – значит, хорошее. Но затем многие избиратели могут быть разочарованы", – говорит Андрей Миселюк.

По его словам, ни народ, ни потенциальные партнеры по коалициям и союзам не знают, чего друг от друга ожидать. Это на определенный период затруднит работу парламента – пока депутаты притрутся и пока не станут явными основные мотивы и устремления политсил и отдельных политиков.

Андрей Еременко, в свою очередь, также выделяет эту проблему.

"Если люди идут в парламент от одной политсилы и под лозунгом "за все хорошее", то потом начинает возникать вопрос у них же: а все хорошее – это что? Да, конечно, у политсилы есть какие-то взгляды. Но они не прописаны четко. Нет четких тезисов, вроде "чтобы достичь того-то, делаем то-то". У них, скорей, "мы все хорошие ребята собрались, чтобы делать хорошие дела". А потом выяснится, что под "хорошими делами" каждый депутат подразумевает что-то свое. Один – против повышения налогов. Второй – за увеличение "социалки". И т. д. И как в таком случае "золотую середину" даже в рамках одной фракции найти? Вы попробуйте ОСББ сделать в своем доме, где все соседи и все знакомые! Вот в парламенте будет попытка сделать несколько ОСББ из малознакомых, в сущности, людей", – говорит эксперт.

Проблема №3. Самостоятельность

Еще одна опасность нового парламента – плохая управляемость. Эксперты единогласно высказывают мнение, что с этим руководители новых политсил столкнутся уже через год работы парламента, возможно, раньше.

"Допустим, у "Слуги народа" будет очень разношерстный список. И поскольку фракция будет очень большая, она будет трудно управляемой. В ней могут возникнуть несколько центров влияния, – говорит Алексей Гарань. – Но определенная управляемость должна быть. Потому что, если фракция распадается на группы по интересам, как ними управлять?" – отмечает эксперт.

При этом, по его словам, наибольшая проблема будет все же не со списочниками, а с мажоритарщиками. Пройдя в парламент от определенной политической силы, они, в отличие от списочников, не обязаны входить в состав фракции этой политсилы. Но если в лояльности "старых" политиков лидеры партий могут быть более-менее уверены, то как поведут себя парламентские неофиты – неизвестно.

"Я думаю, что в каждом парламенте есть принципиальные депутаты, которые идут против линии своей партии и фракции. С одной стороны, это свидетельство определенной демократизации как парламента, так и партий. С другой – есть определенная опасность. Кто-то из таких депутатов может стать "тушками". Особенно это касается мажоритарщиков", – говорит Алексей Гарань.

В свою очередь, Андрей Еременко считает: неуправляемость "новых лиц" в парламенте может породить самый серьезный кризис.

"Самая страшная проблема, и в чем будет третий кризис, – когда выяснится, что эти ребята совершенно самостоятельные. Или имеют широкое пространство для маневра. Это будет хуже всего. Если окажется, что они под олигархами, то олигархи прекрасно знают механизмы, которые работают в парламенте, а мы можем предсказать, зная интересы олигархов, что они будут делать. А вот когда выяснится, что "новые лица" самостоятельны, у каждого собственное понимание добра и зла, свое собственное понимание, куда стоит вести страну, собственное понимание своих интересов – иногда меркантильных, иногда, что хуже, альтруистических, – это будет большой кризис. То есть проблема будет как раз в том, что они могут оказаться самостоятельными. А у нас система не умеет работать с самостоятельными политиками. У нас система работает с группами влияния, за которыми стоят ФПГ и пр.", – говорит эксперт.

По мнению Андрея Еременко, в итоге парламенту придется выработать совершенно новую для Украины систему работы политических механизмов.

"В результате грандиозного политического кризиса, который может произойти примерно через год, парламент переформатируется, поймет, кто и с кем, как и зачем. Закончится кризис, как обычно, компромиссом. В котором не будет абсолютно выигравших – на уступки должны будут пойти все стороны", – говорит эксперт.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как представители ГО "Опора" зафиксировали незаконную агитацию и подкуп избирателей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "ОСББ в Верховной Раде", или Три проблемы будущего парламента". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"