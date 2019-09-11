Как уволить президента: все детали нового закона об импичменте

Проект. У президента Зеленского к процедуре хотят привлечь Конституционный и Верховный суды / Фото: AFP

Подписи 226 нардепов, выводы комиссии и положительный вывод Конституционного суда — все, что нужно, чтобы Рада смогла отправить гаранта в отставку. Таковы положения законопроекта об импичменте президента, который накануне Рада галопом приняла в целом. Проект, поданный Владимиром Зеленским как неотложный, еще до рассмотрения вызвал бурные дискуссии в Раде. Оппозиция пеняла, что документ подан как обычный законопроект, а не проект изменений в Конституцию. В "Слуге народа" парировали, мол, главная цель — сделать возможным импичмент в принципе. Ведь процедура отстранения гаранта прописана в Основном законе, но нерабочая из-за отсутствия конкретики.

В прошлом в Раду уже вносили несколько проектов по увольнению лидера страны, но только один — закон о следственных комиссиях — был одобрен нардепами VIII созыва в июне этого года. В нем процедуру импичмента упомянули, но нечетко выписали. Документ должен был подписать новый президент, но не сделал этого, а подал свой — его и рассматривали на вчерашнем заседании.

Согласно принятому документу, процедуру импичмента могут запустить 226 нардепов, заподозрив гаранта в госизмене или любом другом уголовном преступлении. После этого для расследования предполагаемого преступления президента нардепы должны создать временную следственную комиссию из депутатов, прокурора и следователей. Учитывая ее выводы, народные избранники поддерживают или нет обвинение. Далее законность претензий оценивают Конституционный и Верховный суды, а уже после импичмент должны поддержать в тайном голосовании не менее 338 депутатов. В случае провала голосования спикер ВР обязан письменно извиниться перед гарантом.

За этот документ в первом чтении проголосовали 337 народных избранников. Сразу же после этого спикер ВР Дмитрий Разумков предложил принять проект и в целом. Инициатива вызвала разногласия: все политсилы, кроме "Слуг народа", выступили против, указывая на нарушение регламента — между первым и вторым чтением должен быть двухнедельный перерыв, во время которого депутаты могут внести правки. "Слуги" же заявили, что документ не нуждается в доработке и хором, 245 голосами, его одобрили. Теперь закон дожидается подписей спикера и президента, опубликования и после этого вступит в силу.

Документ вызывает вопросы у экспертов.

"Без изменений в Конституцию любой закон об импичменте — популизм. Просто его наличие ни на что не повлияет", — считает экс-нардеп юрист Виктория Пташник.

Она добавляет, что наш основной закон включает в себя две разные процедуры: когда для импичмента нужны одновременно и наличие признаков совершения преступления, и до 3/4 голосов депутатов.

"Обычно в мире выбирают одну из моделей — или политимпичмент, где нужен повышенный кворум, но не нужны другие условия, или же наличие признаков преступления с кворумом. В нашей же Конституции намеренно объединены две схемы, чтобы провести импичмент было невозможно", — говорит Пташник.

У политолога Владимира Фесенко похожее мнение. Он тоже уверен, что импичмент останется малореалистичным:

"Изменения в Конституцию не вносились, поскольку прописанный там порядок устраивает власти, а процедура в новом законе — ему соответствует. Ее можно было бы упростить, ведь при нынешних нормах организовать импичмент почти невозможно: только если большинство парламента настроены против гаранта, но сегодня это маловероятно, да и в предыдущих парламентах такого тоже никогда не было".

По его словам, не факт, что из-за нарушений регламента закон отменят.

"Процедурные нарушения у новой Рады почти по каждому принятому документу. Это станет своеобразным тестом для Конституционного суда — будет ли он отменять решения или нет. Речь идет об очень популярных вещах, поэтому если отменить закон, то у КС будет конфликт и с президентом, и с обществом. Скорее всего, суд займет нейтральную позицию в этих вопросах".

Без "правок Лозового", но с прослушкой

Хотя страсти вокруг закона об импичменте заняли у нардепов достаточно много времени, вчера они успели принять в первом чтении ряд других проектов. Был одобрен документ, упраздняющий скандальные "правки Лозового", которые установили монополию государства на проведение судмедэкспертиз. Этот же документ позволит следствию без разрешения Рады прослушивать телефоны нардепов и обыскивать их, а судьям не назначать залог для лиц, подозреваемых в крупном взяточничестве. Проголосовали народные избранники и за закон, который уменьшит нагрузку на Антикоррупционный суд: отныне он будет рассматривать только самые важные и резонансные дела. Еще один законопроект, который одобрила Рада, повышает нижнюю планку привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов с 17 до 51 тыс. грн, а фиктивное предпринимательство перестает быть уголовным преступлением. Депутаты приняли за основу и усовершенствование процедуры публичных закупок, и сокращения списка деятельности, которая подлежит лицензированию.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали о том, что вракции "Голос" и "Европейская солидарность" утверждают, что законопроект был принят с нарушениями. Подробнее читайте об этом в материале: Закон об импичменте принят: реакция "Голоса" и "Европейской солидарности"

При этом Спикер Верховной Рады Разумков заявил, что закон об импичменте был принят без нарушений регламента.

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