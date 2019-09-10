Закон об импичменте был принят без нарушений регламента – Разумков

Спикер Верховной Рады заявил, что с законом об импичменте нельзя было затягивать

Дмитрий Разумков / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что закон о процедуре импичмента президента парламент принял без нарушений регламента

"С этим вопросом нельзя было затягивать. Именно поэтому мы его принимали в пределах регламента и в пределах тех полномочий, которые нам делегирует народ Украины", – сказал Разумков на утреннем заседании Верховной Рады во вторник.

Как сообщалось, во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов. Заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что хотел бы получить разъяснение регламентного комитета Рады по этому поводу.

После голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу Разумков предложил проголосовать за документ в целом, однако несколько членов парламента выкрикнули из зала, что имеют возражения. Тем не менее, законопроект был утвержден в целом, а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта не нуждающимся в доработке.

За внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1012 об импичменте проголосовали 245 народных депутатов.

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Законопроект предусматривает возможность отстранения президента Украины с поста в порядке импичмента в случае совершения им "государственной измены или иного преступления".

Ранее отмечалось, что принятие данного закона обусловлено необходимостью восполнения пробела в действующем законодательстве, регулирующем правовые и организационные основы процедуры отстранения президента Украины с поста в порядке импичмента.

Так, процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов. С целью полного, всестороннего и беспристрастного расследования создается специальная временная следственная комиссия (СВСК), в состав которой будут входить нардепы (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи.

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СВСК будет готовить выводы и предложения по исследованным обстоятельствам совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления. Пленарное заседание Верховной Рады, на котором будут рассматриваться указанные выводы и предложения, будет открытым (за исключением случаев с рассмотрением материалов, составляющих гостайну).

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После принятия Радой решения об обвинении президента Украины подается обращение в Конституционный суд (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента) и Верховного суд (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления).

Решение об импичменте приниматься только после одобрения Конституционного и Верховного судов относительно соблюдения требований Конституции и законов Украины. Соответствующее решение Рады будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава.

В случае непринятия Верховной Радой постановления об устранении президента Украины с занимаемого поста председательствующий от имени парламента приносит извинения главе государства.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 июня Рада приняла закон о ВСК с процедурой импичмента президента. Однако Владимир Зеленский так и не подписал закон.

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