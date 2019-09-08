Как в России и Украине встречали пленных: показательное видео

Самолет с освобожденными в Москве практически никто не встречал

Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе" / Фото: Сегодня

Журналисты показали, насколько разительно отличается встреча освобожденных в Украине и в России.

Так, на видео видно, насколько тепло со слезами на глазах в присутствии руководства страны встречали освобожденных украинцев в Киеве.

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При этом самолет с освобожденными в Москве практически никто не встречал. Прибывших с сумками загрузили в микроавтобусы и увезли. Единственный, кому было уделено внимание, был главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, встречать которого приехал известный кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев.

"Показательно. Хотя и не удивляет. Половину этих россиян я видела в следственных изоляторах Мариуполя, Харькова, других городов. Все они плакались, что к ним годами не приходил даже российский консул", – прокомментировала встречу в московском аэропорту Ирина Геращенко.

Напомним, Украина и Россия наконец-то обменялись удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

Самолет приземлился в 13:35, его прибытия ожидали родные и близкие пленных, президент Украины Владимир Зеленский и другие представители руководства страны, а также множество журналистов.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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