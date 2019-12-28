Как Зеленский на Прикарпатье мост открывал: опубликованы фото

Мост в Ивано-Франковской области был восстановлен на протяжении полугода

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область принял участие в открытии обновленного моста через реку Чечва, который соединяет села Долгое-Калушское и Пийло.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент поздравил местных жителей и строителей с завершением ремонта моста, разрушенного наводнением.

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"Я поздравляю всех людей, которые работали над этим проектом", – сказал Зеленский.

Также президент вместе с главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Денисом Шмигалем прошлись по восстановленному мосту.

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Металлическая переправа через реку Чечва протяженностью в 108 метров была построена в 1969 году, а 20-21 мая 2019 года паводок подмыл восемь промежуточных опор и левую береговую опору моста, в результате чего произошел обвал четырех мостовых пролетов и проседание остальных.

Общая стоимость восстановительных работ, согласно выводам профильного министерства, составила 24 млн грн. Для восстановления моста из резервного фонда госбюджета было выделено 23,4 млн грн, 672,5 тыс. гривен было профинансировано из других источников.

Кроме этого, президент Украины подписал указ об увольнении глав Львовской и Закарпатской областных государственных администраций. Так, указом №256/2019 Маркиян Мальский уволен с поста главы Львовской областной госадминистрации. Следующим указом №257/2019 уволен Игорь Бондаренко с должности главы Закарпатской ОГА.

Напомним, в начале ноября Владимир Зеленский снова сменил главу Кировоградской области и назначил на эту должность Андрея Балоня. Глава государства подписал соответствующий указ, а представил нового чиновника активу области первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

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