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Зеленский поехал в Ивано-Франковскую область: какая цель рабочего визита

28 декабря, 12:23

Глава страны проверит ход ремонта разрушенного моста

/ Фото: REUTERS/Charles Platiau/Pool

ПрезидентВладимир Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область с рабочей поездкой. Об этом говорится на сайте главы государства.

"Президент заслушает отчет главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля о социально-экономическом развитии региона за сто дней его работы", – сообщает пресс-служба Банковой.

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Кроме того, в селе Долгое-Калушское Зеленский проверит работу по восстановлению моста через реку Чечва, который ранее был разрушен в результате наводнения.

Кроме этого, президент Украины подписал указ об увольнении глав Львовской и Закарпатской областных государственных администраций. Так, указом №256/2019 Маркиян Мальский уволен с поста главы Львовской областной госадминистрации. Следующим указом №257/2019 уволен Игорь Бондаренко с должности главы Закарпатской ОГА.

Напомним, в начале ноября Владимир Зеленский снова сменил главу Кировоградской области и назначил на эту должность Андрея Балоня. Глава государства подписал соответствующий указ, а представил нового чиновника активу области первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

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Прикарпатье Владимир Зеленский Ивано-Франковская область президент Украины рабочий визит

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